محمد راتب

اسفرت انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية عن فوز سعود محمد السهلي بالمركز الاول بـ 29 صوتا، تلاه ناصر صباح الشمري بـ23 صوتا، ثم سالم فلاح العازمي 22 صوتا، تلاه د. سعد مبارك الشبو 22 صوتا، ثم أحمد محمد الجسار 21 صوتا، تلاه وليد خليفة المطر 21 صوتا، ثم علي هاشم الكندري 19 صوتا، وأخيرا احمد مجبل المطيري 18 صوتا.

وقد جرى بعد الانتخابات عقد اجتماع لتشكيل الهيئة الإدارية لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتم اختيار علي هاشم الكندري رئيسا، وخالد محمد العتيبي نائبا للرئيس، وناصر صباح الشمري أمينا للسر، واحمد مجبل المطيري أمينا للصندوق، وسالم فلاح العازمي رئيسا للجنة المالية والإدارية وسعود محمد السهلي رئيسا للجنة الإعلام والعلاقات العامة، وأحمد محمد الجسار رئيسا للجنة الاستيراد والشراء الجماعي ووليد خليفة المطر رئيسا للجنة الاسعار ود. سعد مبارك الشبو عضوا.

وبهذه المناسبة، توجه رئيس مجلس الإدارة الجديد علي الكندري بالشكر للتعاونيين على ثقتهم بالاعضاء الجدد لاتحاد الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن الانتخابات تمت بنزاهة وامانة، مضيفا: كانت المنافسة شريفة بكل المعايير بين جميع المرشحين، ونحن امام مرحلة جديدة من الإنجاز والعمل المشترك وسنحرص على أن نمثل الجمعيات التعاونية خير تمثيل.

وتابع أن جميع أعضاء مجلس الإدارة هم فريق عمل متكامل يعملون لخدمة المساهمين والتعاونيين والمستهلكين، ولديهم اهداف مشتركة وابوابنا مفتوحة لاستقبال جميع الشكاوى والاقتراحات، مشيرا إلى اننا نصبو للتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لتقديم الافضل دائما.

بدوره، شكر رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد سعود السهلي من اختاره من التعاونيين، مضيفا: سنكون عند حسن ظنهم نحن والاعضاء، فجميعنا جنود في خدمة الصرح التعاوني وسنعمل للمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة والتي جعلت من العمل التعاوني محط انظار الجميع.