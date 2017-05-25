محمد راتب

أعلن امين سر جمعية الشامية والشويخ التعاونية مشعل العنزي بدء توزيع السلة الرمضانية لعموم المساهمين حاملي بطاقة العائلة ابتداء من اليوم وحتى 3 يونيو المقبل وذلك في فرع الجملة والتموين، مع إمكانية التوزيع يوم الجمعة أيضا خلال هذه الفترة.

وبين أن السلة الرمضانية سيتم منحها لصاحب العلاقة وفق البطاقة المدنية بمبلغ 500 فلس فقط مع العلم أن قيمتها الحقيقية هي 25 دينارا، موضحا أن الجمعية قامت بدعم الأسعار وتوفير أرقى الأصناف لمساهميها تخفيفا من الأعباء الملقاة عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف بأننا مستمرون في تقديم أرقى الخدمات للمستهلكين والمساهمين ونعمل على التواصل مع الشركات لتوفير اصنافها ومنتجاتها ذات الجودة العالية بأقل الأسعار، إلى جانب المهرجانات التسويقية التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر والتي تساهم في تعزيز العلاقات وتعزز من المتكسبات المالية.