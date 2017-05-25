محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية حسين سعود الشمري أن المهرجان الرمضاني بسوق الصباحية الذي انطلق الاحد الماضي مستمر حتى الاثنين المقبل، والذي يشتمل على مهرجانين احدهما للمساهمين والآخر لعموم المستهلكين، بتخفيضات تتراوح ما بين 35 و60%.

وزاد في تصريح له بأن المهرجان الخاص بالمساهمين يضمن مجموعة من السلع الرمضانية المدعومة حيث يمكن الاستفادة منه والحصول على السلع المدعومة بموجب بطاقة التموين لكل رب اسرة مساهم في الجمعية، مبينا أن هذه المهرجانات تساهم في تخفيف الاعباء الملقاة على كاهل الاسر خلال شهر رمضان المبارك لتزايد المصروفات والإقبال على الشراء بشكل كبير للغاية لتلبية الاحتياجات.

وفي إطار آخر ذكر الشمري أنه تم افتتاح ممشى الصباحية لرواد رياضة المشي بعد تزويده بالإضاءة والاقواس المضاءة بالطاقة الشمسية وذلك بحضور رئيس لجنة الخدمات مشعل خالد الرشيدي، ورئيس لجنة الانشاءات والفروع المستثمرة خالد عبد المليحان.

وتابع بأن الممشى يحتل جانبا كبيرا من اهتمامات اهالي المنطقة الذين يمارسون فيه العديد من الرياضات، ويقضون فيه اجمل الاوقات بصحبة الابناء والأصحاب، مشيرا إلى ان مجلس الإدارة حريص على توفير الخدمات والصيانة اللازمة للممشى ليكون في خدمة الجميع وخصوصا في أوقات المساء.