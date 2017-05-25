الراشد: دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل لبعض الاختصاصات لتوفير كل وسائل النجاح والتطور في العمل أولوية التعيين للمساهمين من أبناء المنطقة في حال التساوي بين المتقدمين

أعلن الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد عن توفير فرص وظيفية في قطاع الجمعيات التعاونية تنفيذا لمذكرة التفاهم المشتركة والجهات ذات العلاقة.

وقال الراشد في تصريح صحافي إنه بمبادرة من البرنامج وبالشراكة والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد تم توفير أكثر من 1800 فرصة عمل متنوعة في العديد من المجالات الوظيفية والتي تناسب المؤهلات الدراسية المختلفة.

وأكد ان البرنامج سيقوم بعقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل لبعض الاختصاصات وطبيعة الوظيفة بهدف توفير كل وسائل النجاح والتطور في العمل وسيتم ترشيح من تنطبق عليهم الشروط على الوظائف المتاحة وستكون أولوية التعيين للمساهمين من أبناء المنطقة في حال التساوي بين المتقدمين، كما سيخضع المتقدمون لمعايير المفاضلة المعتمدة في الجمعيات التعاونية.

وأشار إلى انه تم اعتماد بنود الاتفاقية المشتركة بعد تنسيق مشترك من خلال اللجنة المشتركة من الجهات مجتمعة خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث تم من خلال اللجنة اعتماد آلية إجراءات العمل التنفيذية لتعيين المواطنين في الجمعيات التعاونية وتحديد اختصاص كل جهة لتنظيم عملية تسجيل وترشيح وتعيين المتقدمين.

وأكد الراشد ان اعتماد ضوابط المفاضلة بين المتقدمين للوظائف تم من خلال معايير محددة ومنها الخبرة في مجال الوظيفة من عدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية وكذلك الحالة الاجتماعية، حيث سيقدم المتزوج وكذلك من حيث السن فيقدم الأكبر سنا.

ولفت الراشد إلى ان آلية التسجيل وتحديد موعد المراجعة تتم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال الاتصال بمركز التواصل ببرنامج إعادة الهيكلة رقم 103 لتحديد موعد المراجعة والتي ستبدأ اعتبارا من 28 الجاري حتى 1 يونيو المقبل خلال ساعات الدوام من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا والحضور حسب الموعد المحدد آليا مصطحبين معهم المستندات المطلوبة وسيخضع المرشحون المستوفون لشروط الفرص المعروضة للمقابلة الشخصية في الجمعية المفروز لها.

شروط التسجيل والمستندات المطلوبة

أشار الراشد إلى أن شروط التسجيل في الوظائف هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة المعلن عنها معتمدة من الجهات التعليمية بالدولة وألا يكون ملتحقا بإحدى الجهات التعليمية وألا يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما ان على المتقدم أن يقدم المستندات المطلوبة للتسجيل وهي السيرة الذاتية للمتقدم وصورة عن البطاقة المدنية وآخر مؤهل دراسي معتمد من الجهات التعليمية بالدولة والدورات التدريبية المعتمدة من الجهات المختصة وعلى المتقدم الحضور شخصيا لتقديم الطلبات، وعلى الباحثين عن عمل والمسجلين حاليا لدى البرنامج ويرغبون بهذه الفرص المراجعة بالمستندات المطلوبة ويمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على الفرص المتوافرة من خلال موقع البرنامج الرسمي.