محمد راتب

استعرض رئيس مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية جزا العنتري ابرز انجازات الجمعية خلال 2016، موضحا انه تمت زيادة الوديعة إلى 4 ملايين دينار بعد إضافة مليون و300 الف دينار خلال السنتين الماضيتين، كما بلغت المبيعات 21.5 مليونا حاليا بزيادة 2.5 مليون دينار، وتم توزيع ارباح عالية على المساهمين مؤخرا في الجمعية العمومية بعد اعتمادها من الشؤون، ما يدل على ان الوضع المالي للجمعية متين.

وبين العنتري خلال افتتاحه المهرجان الرمضاني بحضور المدير العام عجيل ماطر ان مجلس الادارة مواكب في تطبيق احدث القرارات الصادرة من الشؤون ومنها لجنة المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى ان الجمعية بصدد عمل نظام حاسب آلي وتطوير المنظومة المعلوماتية والاجهزة والمعدات المساعدة لهذه الانظمة تحت مظلة الوزارة، كما تم اعداد نظام آلي مؤقت مهمته استخراج نقاط البيع تمهيدا لتنفيذ رؤية الوزارة باستخراج براء الذمة الالكترونية.

وبخصوص طلب وزارة الشؤون تأثيث صالة الشيخ عبدالله المبارك الصباح، اكد العنتري ان مجلس الادارة ابدى موافقته على الطلب، رغم سحب الصالة من ادارة الجمعية، لافتا إلى أنه ايضا خصص المساحة المطلوبة لركن المزارع الكويتي والذي يقوم حاليا بالتوريد في الموقع المخصص له، كما أن الجمعية التزمت بكل التعليمات الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت في الفروع المستثمرة او الاكشاك او القواطع طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

اما بخصوص اللجنة المشكلة من الوزارة لمراجعة اعمال جمعية الجهراء التعاونية، فأوضح العنتري ان هذه اللجنة تحرص وتنظر مدى التزام مجلس الادارة بالقانون والقرارات الوزارية، كما ان مجلس الادارة يجتهد في العمل لإرضاء المساهمين بالتوافق مع تعليمات الوزارة، مؤكدا اننا ننأى بأنفسنا عن عدم الاشارة إلى وجود قرار مسبق او شخصانية في عمل اللجنة على مجلس الادارة، متمنيا للجنة التوفيق والاصلاح لما فيه خير كوننا نحترم جميع اعضاء اللجنة.

وبخصوص المهرجان الرمضاني، قال العنتري ان عدد السلع المشمولة في التخفيضات تبلغ اكثر من 250 سلعة بخصومات تصل إلى 50%، بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للاصناف في السوق المحلي، موضحا ان الكميات متوفرة طوال فترة المهرجان.