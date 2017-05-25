محمد راتب

أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن تنظيم المسابقة الرمضانية لحفظ وترتيل القرآن الكريم، والتي تحمل اسم المرحوم بإذن الله عبدالعزيز محمد العتيبي الذي يعتبر من رجال الكويت وكان لم يدخر جهدا في خدمة الوطن.

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من تنظيم المسابقة تشجيع العاملين في القطاع التعاوني على حفظ القرآن الكريم وتوطيد العلاقات بين العاملين في الحركة التعاونية، موضحا أن المسابقة ستكون في مقر الاتحاد لحفظ سورتي (الواقعة والحديد) كاملتين مع معرفة أحكام التجويد ومعاني الكلمات وأسباب النزول وستكون تصفيات المسابقة على مدى ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء 30/5/2017 حتى يوم الخميس 1/6/2017.

وأضاف أنه سيتم تكريم الفائزين في الغبقة الرمضانية لاتحاد الجمعيات، حيث توجد جوائز قيمة للفائزين مقدمة من أبناء المرحوم عبدالعزيز محمد العتيبي طيب الله ثراه، والذين توجهت لهم إدارة الاتحاد بالشكر على رعايتهم الكريمة ودعمهم للحركة التعاونية في الكويت، متمنين للمتسابقين التوفيق.