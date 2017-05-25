أعلنت شؤون المراسم بوزارة الخارجية مواعيد العمل في مركز إصدار الجوازات الديبلوماسية والخاصة الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك، والكائن في وزارة الخارجية، حيث ستكون من الساعة الواحدة والنصف ظهرا الى الرابعة والنصف عصرا، طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.



وأضافت انها مستمرة بتلقي الاتصالات لحجز المواعيد للحضور الشخصي لإتمام الإجراءات المطلوبة لإصدار جواز السفر الديبلوماسي والخاص الإلكتروني، من الحادية عشرة صباحا، الى الواحدة ظهرا خلال الشهر الفضيل، وذلك على الأرقام التالية: 22415915 - 22424463 - 22419615، داعية في الوقت نفسه الى عدم التردد في الاتصال أو الحضور في حال وجود اي استفسار خلال ساعات العمل المحددة.