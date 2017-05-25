بعث نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وقال في برقيته: انه لشرف عظيم ان ارفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه الأيام المباركة على سموكم وانتم تنعمون بنعمة الصحة والعافية، وعلى كويتنا الحبيبة، وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.



معاهدين سموكم بأننا سنبقى الرجال الساهرين على صون الوطن وعزته وكرامته مستمدين من سموكم التوجيهات السديدة بما فيه الخير لوطننا الحبيب، ودمتم ذخرا وعنوانا لكويتنا الحبيبة الغالية وقائدا لمسيرتها وراعيا لنهضتها، حفظكم الله ورعاكم.



كما بعث الخالد ببرقية تهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قال فيها: انه لشرف عظيم لنا ان ارفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن ابنائك منتسبي وزارة الدفاع أصدق آيات التهاني واخلص التبريكات بمناسبة حلول شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، كما نعاهد سموكم بأن منتسبي قواتنا المسلحة باقون على الولاء والوفاء في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز.



داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على سموكم وانتم تنعمون بأثواب الصحة والسعادة، والشعب الكويتي العزيز بالأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وتوجيهاتكم السديدة، حفظكم الله ورعاكم.



وبعث الخالد ببرقية تهنئة مماثلة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.