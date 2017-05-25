البنك حريص على خلق بيئة عمل مشبعة بالأجواء الإيمانية

في إطار حرصه على تهيئة النفوس وكذلك بيئة العمل لاستقبال شهر رمضان الكريـــــم، نظم البنك الأهلي المتحد ندوة لموظفيه أمس، بعنـــوان «كيف تستعد لرمضــــان؟»، حاضر فيها رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك فضيلة الشيخ د. خالد المذكور.

وتناولت الندوة التي أقيمت بالمقر الرئيسي للبنك، فضل عبادة الصوم، وخصوصيتها بين سائر العبادات، ودورها في تزكية النفوس وتطهيرها، وكيفية تهيئة تلـــك النفوس لاستقبال الـشهر الفضيل، بما يضمن تأدية العبادات والقيام بواجبات العمل دون تقصــير.

ووسط حضور كثيف من موظفي وقيادات البنك، استعرض المذكور العبر والدروس التي يجب علينا الاقتداء بها في كل المجالات، مؤكدا على أن رمضان هو شهر العبادة والعمل ومكارم الأخلاق.

من جانبه، أوضح البنك أن الندوة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية والدينيـة المتميزة، التي يحرص البنك على تنظيمـــــها قبل وخلال شهر رمضان، حرصا على خلق بيئة عمل مشبعة بالأجواء الإيمانية والروحانية، وبما يتماشى مع طبيعة عمل «المتحد» وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

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