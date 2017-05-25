يجب إبرام عقد بين الحاج وصاحب الحملة

أسامة أبوالسعود

أكد مدير إدارة مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر المطيري أن الوزارة ممثلة في إدارة مكتب شؤون الحج اعتمدت بشكل رسمي حملات الحج المرخصة لديها لهذا العام، وتم فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج، داعيا إلى التسجيل في الحملات الرسمية فقط، خصوصا أن جميع الحملات بدأت تستقبل بالفعل الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي 1438هـ.

وحذر المطيري في تصريح صحافي من التسجيل في الحملات غير المرخصة، وذلك بهدف ضمان سلامة الحجاج، مؤكدا على ضرورة إبرام عقد بين الحاج وصاحب الحملة، وأن يطلع عليه الحاج كي يعرف جميع الخدمات التي ستقدمها له حملة الحج، لافتا الى أن هذا العقد معتمد من قبل إدارة مكتب شؤون الحج.

وقال المطيري: ان عملية تسجيل الحجاج تتم عن طريق برنامج الحج الإلكتروني، حيث تم ربط جميع حملات الحج بالوزارة إلكترونيا، كما تم إلغاء جميع النماذج الورقية، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل الحجاج لدى الحملة وإدخال اسم الحاج من خلال برنامج الحج، ومن ثم منحه إجازة حج وتزويد جهة عمله بذلك.

وأكد المطيري أن التواصل بين حملات الحج والوزارة يتم من خلال البرنامج الإلكتروني، سواء تسجيل الحاج أو المقترحات أو التراسل الإلكتروني أو تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات، كل هذا يتم إلكترونيا.

من جهة أخرى، قال المطيري: إن لجنة فحص المساكن المستأجرة قامت الأسبوع الماضي بزيارة إلى مكة المكرمة، وتأكدت بنفسها من مطابقة العمارات التي استأجرتها حملات الحج الكويتية للشروط والمواصفات والمعايير الصحية ومعايير السلامة المعمول بها لهذه السنة وفق قانون الحج الجديد رقم 1/2017 ولائحته التنفيذية.

وختم المطيري بدعوة جميع الحجاج والمعتمرين الى التواصل مع إدارة مكتب شؤون الحج عبر الوسائل التالية:

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