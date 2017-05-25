الشيخة نوال: سعيدة بالتكريم والأهم القيام بدور فعّال في خدمة أوطاننا العربية



القاهرة ـ هناء السيد

أعربت رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير الشيخة نوال الحمود الصباح عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة التضامن المصري والعربي للتنمية الاجتماعية برئاسة زين السادات واختيارها سفيرة للنوايا الحسنة في مصر والوطن العربي، كما أهدت تكريمها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللكويت.

وقالت الشيخة نوال انها سعيدة بهذا التكريم وان الألقاب لا تزيد ولا تضيف للشخصيات لكن المهم ان نقوم بدور فعال وان نخدم اوطاننا العربية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال حفل التنصيب الذي أقامته مؤسسة التضامن المصري والعربي للتنمية الاجتماعية، وهيئة سفراء النوايا الحسنة كما تم منح درع التميز من المؤسسة للأمين العام لمنظمة الوحدة العربية الافريقية سفير السلام ومكافحة الارهاب د.محمد المديرس وذلك بحضور د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة وعدد من السفراء من الدول العربية بمصر، وذلك لتكريم رموز الوطن العربي التي لها دور في دعم القضايا العربية ولها دور مؤثر للمواطن المصري والعربي.

وأكدت الشيخة نوال دعمها لأهداف مؤسسه التضامن المصري والعربي التي تهدف الى دعم العمل العربي المشترك وخلق قنوات للتعاون المشترك في كل المجالات، لافتة إلى أن تكليف الرموز المصرية والعربية المؤثرة يساهم في نشر الوعي ويدعم القضايا التي تهم المواطن العربي ونحن نرغب في المساهمة في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطن.



واشارت الى انجازات المرأة الكويتية خلال مسيرتها واستعرضت دورها عبر التاريخ الحافل ببصمات المرأة الكويتية المؤثر والفعال في جميع المجالات.

بدوره، أكد رئيس مجلس امناء مؤسسة التضامن المصري والعربي للتنمية الاجتماعية زين السادات أن هدف المؤسسة التعاون مع الشخصيات العامة في الوطن العربي للقيام بالأعمال الإنسانية لخدمة شعبنا العربي الذي يعاني جراء الأحداث السياسية، وأن اختيار الشخصيات تكليف شرفي لهؤلاء السفراء الذين يحملون صفة لها أبعاد إنسانية تفوق الأعمال السياسية والديبلوماسية.

وقال ان تنصيب الشيخة نوال الحمود الصباح سفيرة للنوايا الحسنة لدورها في دعم قضايا السلام وحقوق الإنسان والتضامن مع كل ما يخدم القضايا العربية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي ان العلاقات المصرية ـ الكويتية علاقات تاريخية واخوية واشاد بدور الكويت الداعم لمصر اميرا وحكومة وشعبا، كما ثمن دور الشيخة نوال الصباح ودعمها لكل عمل عربي.