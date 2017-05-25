أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس أن 8378 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ أوائل عام 2011 حتى نهاية أبريل 2017.

وقال مدير إدارة تعديل الاوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لـ«كونا» إن 5700 شخص عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية و945 شخصا الى الجنسية العراقية.



وأضاف الوهيب أن 820 شخصا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و98 شخصا الى الجنسية الايرانية الى جانب 49 شخصا الى الجنسية الاردنية و766 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.



ودعا كل من يرغب في تعديل وضعه لمراجعة مقر الجهاز المركزي في منطقة (العارضية) لتسوية اقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الاقامة السارية في الكويت.



وأشار إلى ان عمليتي تعديل الاوضاع وتحديد الجنسية تتمان بناء على جواز سفر صحيح وبعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدمة له.



وأكد أن من يعدل وضعه ويكشف عن جنسيته الأصلية يحصل على الامتيازات التي تمنحها الدولة ومنها الحصول على اقامة فورية مجانية وفق المادة 24 (كفيل نفسه) صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لجميع أفراد اسرته، إضافة الى خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة.