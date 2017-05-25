دارين العلى

قرر الجهاز المركزي للمناقصات في اجتماعه 22 مايو الجاري الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء بترسية مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة «الخزان سعة 55 مليون غالون امبراطوري» مع الأعمال الملحقة بمنطقة المطلاع العالي المرحلة الثانية على الشركة صاحبة العطاء الثاني بكلفة اجمالية 44.712 مليون دينار.



وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة فإن مناقصة المشروع كانت قد تمت ترسيتها على احدى الشركات صاحبة العطاء أول اقل الأسعار الا ان الشركة تخلفت عن توقيع العقد ما حدا بالوزارة للمخاطبة والحصول على موافقة الجهاز على دراسة ثاني اقل الاسعار الذي تمت الترسية عليه، ومن ثم ستتم إحالة العقد الى الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة لدراسة وتدقيق العقد تمهيدا لتوقيعه فور الانتهاء من مرحلة التدقيق.



وأوضحت المصادر ان المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تتضمن عددا من عقود المشاريع المائية التي من شأنها زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه لمواجهة الزيادة السكانية المطردة وتوسع الدولة في إنشاء المدن السكنية الجديدة خاصة في منطقة المطلاع الواعدة.