اعلن مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان الأحمال الزائدة تسببت أمس في حدوث عطل فني لكيبل ضغط متوسط في محطة القصر B ما أدى إلى انقطاع التيار عن إحدى القطع عند الساعة 6.40 دقيقة صباحا.

وأوضح أن 6 إدارات مختلفة تواجد مهندسوها عند السابعة صباحا للتعامل مع العطل حتى بدأت إعادة التيار تدريجيا في التاسعة صباحا مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته عند الحادية عشرة ظهرا.



وأشار إلى أن فرق الطوارئ تتواجد حاليا على مدار الساعة للتعامل مع كافة الأعطال الوارد أن تتعرض لها الشبكة في ظل زيادة الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.