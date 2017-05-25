ذكرت مصادر أمنية تركية ان جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران مساء أمس الاربعاء في اشتباكات وقعت مع عناصر حزب العمال الكردستاني في مدينة (شيرناك) جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر أمنية قولها ان اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن التركية والإرهابيين خلال العملية الأمنية المستمرة في منطقة (جبل كاتو) التابعة لقضاء (بيت الشباب) بمدينة (شيرناك).

وأشارت المصادر الى ان الاشتباكات أسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى الحكومي في المدينة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرق تركيا وشمال العراق ردا على هجمات إرهابية ينفذها الحزب الكردستاني داخل البلاد بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن