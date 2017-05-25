قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الخميس إن تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن بسوق الخام.

وأضاف الوزير أن هناك مقترحا آخر بتمديد الاتفاق تسعة أشهر مع تعميق التخفيضات،ملاحظاً تراجعاً كبيرا في مخزونات النفط ويتوقع تسارعه في الربع/2 مضيفا أن صادرات نفط يونيو أقل بكثيرا مما طلبه المستهلكون .

و اشار اللعيبي الى ان إنتاج النفط الصخري لا يحيد بأوبك عن مسارها ،

وعلى صعيد متصل أعلن مصدر قريب من وزير النفط، الموافقة على انضمام غينيا الاستوائية إلى أوبك.