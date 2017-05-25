أحبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك محاولة تهريب 8432 زجاجة خمور متنوعة.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات الى «المباحث الجنائية» عن وجود حاويتين في ميناء الشعيبة تحتويان على شحنة عصير وبداخلهما خمور، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص في أعمال البحث والتحري من الإدارة العامة للمباحث الجنائية لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لضبط الخمور قبل خروجها من الميناء.

وبعد التدابير الأمنية واتخاذ الإجراء القانوني تم تفتيش الحاويتين وعثر بداخلهما على خمور، وتبين أنهما تابعتين لإحدى الشركات الأجنبية. كما تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وافدين ضالعين في محاولة التهريب.

وجرت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.