بشرى شعبان

عقد الاتحاد الكويتي للمزارعين جمعيته العمومية العادية استهلت باستعراض التقرير المالي والاداري من قبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد براك الصبيح

مشدد ان المجلس الحالي استلم مسؤولية الاتحاد منذ عدة شهر ومنذ توليه المسؤولية. في شهر فبراير ويعمل على اعادة تنظيم العمل عبر وضع هيكل تنظيمي للاتحاد بالاضافة الى التوسع في الاتصالات مع الجهات الحكومية المعنية بامور الزراعة وتوصل الاتحاد مع كل من القوى العاملة ووزارة الداخلية بشأن استخراج وتجديد اذونات العمل والاقاملت في مركز خدمة المزارعين بمقر الاتحاد

الى جانب العمل على انشاء مراكز خدمات متكاملة في كل من الوفرة والعبدلي الزراعية

كما تم العمل على معالجة مشكلة الكهرباء والديزل. والمياه

الى جانب وضع خطط للتوسع في فتح منافذ تسويقية وجاري الاتصال مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك

والعمل مع هيئة الزراعة لمعالجة اشكالية الدعم والتسويق في موسم الذروة

وبعد المدوالة وافقت الجمعية العمومية على التقرير الاداري وفوضت مجلس الادارة باتخاذ الإجراء اللازم بشأن التقرير المالي والمسؤول عنه المجلس السابق