قدم سفير دولة الكويت لدى اوزبكستان والمحال الى جمهورية افغانستان الاسلامية أحمد خالد الجيران أوراق اعتماده الى رئيس جمهورية افغانستان محمد أشرف سفيرا غير مقيم لدى افغانستان.

وقالت السفارة الكويتية لدى اوزبكستان فاليوم الخميس ان السفير الجيران اكد خلال لقائه الرئيس الافغاني دعم الكويت لحكومة افغانستان لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشدد السفير على اهمية التصدي للارهاب والتطرف من خلال تكثيف التعاون مع جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

ومن ناحيته اكد رئيس افغانستان ان الكويت كانت سباقة بدعم بلاده في شتى المجالات المختلفة وفي جميع المحافل الدولية ومساعدتها للمحافظة على تماسك المجتمع الافغاني واستقراره مشيدا بالعلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين.

ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبر دعم الكثير من المشاريع في جمهورية افغانستان.