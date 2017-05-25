قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ان قادة الحلف سيقررون في قمتهم اليوم الخميس تعزيز دور الناتو في الحرب ضد ما يسمى تنظيم (داعش).

واضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي قبيل القمة التي يشارك فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاول مرة "سوف نقرر توسيع دعمنا للتحالف الدولي من خلال تبادل المعلومات وتعزيز دور طائرات المراقبة (واكس) في الحرب ضد الارهاب".



وذكر "ان هذا الامر سيبعث رسالة سياسية قوية تؤكد التزام الناتو بمكافحة الارهاب ويحسن التنسيق مع التحالف الدولي ولكن هذا لا يعني اننا سنشارك فى عمليات قتالية".



وافاد بان القادة سيوافقون على اقامة خلية جديدة للاستخبارات الارهابية في مقر الناتو وتحسين كيفية تبادل المعلومات الاستخبارية بمن في ذلك المقاتلون الاجانب وسنقرر تعيين منسق للاشراف على جهود حلفنا في مكافحة الارهاب