انتقد النائب السابق د. يوسف الزلزلة صعوبة امتحانات الفترة الأولى للمرحلة الثانوية لهذا العام الدراسي قائلا ان الشكوى من صعوبة الامتحانات تتكرر لافتا لما تم تداوله من صعوبات بالغة لبعض الامتحانات في الفترة الدراسية الأولى و أني لأذكر الفيديو الذي قالت فيه الطالبة للوزير ( والله العظيم دارسة بس احتاج احد يفهمني السؤال ) و حذرنا حينها من أن تكون هناك خطة مدبرة بفعل فاعل أو مؤامرة مفتعلة على الطلبة لتقليل عدد الطلبة القادرين على الحصول على مقعد في الجامعة او على بعثة دراسية سواء داخلية او خارجية.

هذا و قد تكررت الشكاوى خلال اختبارات الفترة الثانية و جاء ختامها ليس بمسك ليكون مرارة و حسرة حيث قامت وزارة التعليم العالي و الجامعات الخاصة في الكويت برفع نسبة القبول في العديد من التخصصات بمعدل ٥٪‏ ما يؤكد ما أشرنا له في يناير الماضي.

وناشد الزلزلة رئيس الوزراء وو وزير التربية و التعليم العالي من تحمل المواطن وابناءه مسؤولية تدني مستوى التعليم و اغلب المدرسين ما دعا الطلبة للاعتماد على ما يسمى الدروس الخصوصية و ما تضيفه من اعباء مالية على أولياء الأمور بالاضافة لتحمل الطلبة مسؤولية طرق التعليم التقليدية المعتمدة على الحفظ و التلقين كما اشار الى عدم افتتاح جامعة الشدادية و زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الجامعي كي يستطيعون استكمال تعليمهم العالي.

وطالب الزلزلة رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم العالي ان يعيدوا نسب القبول الى ما كانت اليه سابقا وادخال الفرحة الى قلوب الطلبة و اسرهم بدلا من التضييق عليهم.