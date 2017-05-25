ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 26 مخالفاً ومخالفة لقانون الإقامة والمسجل بحقهم بلاغات تغيب.

وفي التفاصيل، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه «قد وردت معلومة الى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بتواجد عدد من المخالفين لقانون الإقامة مادة 20 (عمالة منزلية) متغيبين عن كفلائهم ويقومون بممارسة أعمال مخالفة للقانون ومنافية للآداب العامة».

وأوضحت أنه «وعلى ضوء هذه المعلومة تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتي أكدت صحة المعلومة وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وعمل كمين محكم لضبط تلك المجموعة، حيث تم ضبط 26 مخالفاً ومخالفة من جنسيات مختلفة، واعترف هؤلاء بقيامهم بالعمل بنظام العمالة المنزلية اليومي وأنهم متغيبون عن كفلائهم».

وأشارت الإدارة الى أنه «لدى التدقيق على بيانات المتهمين تبين بأن جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، حيث تم إحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم».