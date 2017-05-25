توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم بدء تأثير البلاد بمنخفض الهند الموسمي وترافقه كتلة هوائية حارة وجافة كما في هذه الفترة من كل عام.

وقال القراوي في تصريح صحفي إنه "من المتوقع أن يكون الطقس بصفة عامة حاراً خلال ساعات النهار ومعتدلاً ليلاً، ويغلب على هذه الفترة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من غد (الجمعة) ويستمر مع غرة شهر رمضان الكريم لتتراوح درجات الحرارة العظمى من 43 الى 46 درجة مئوية".

وتابع إن "الطقس مساء اليوم سيكون معتدلاً والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية، وموج البحر سيكون خفيفا الى معتدل ويتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وخمسة أقدام".

وتوقع أن يكون الطقس نهار غد "حاراً وتكون فيه الرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية وموج البحر يكون خفيفا الى معتدل من قدم الى ثلاثة أقدام".

وواصل: إن الطقس المعتدل يسود مساء والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة، والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و29 درجة مئوية والبحر خفيف الموج ما بين قدم وأربعة أقدام".

وتوقع لنهار السبت "طقساً حاراً مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة فتتشكل فرصة لبعض الغبار المحمول وتكون درجة الحرارة العظمى بين 42 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وخمسة أقدام".

واردف القراوي إن "الطقس مساء السبت يتميز بالاعتدال والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 28 و31 درجة مئوية، بينما يكون البحر بين معتدل وعالي الموج ويتراوح ارتفاعه بين ثلاثة وستة أقدام".