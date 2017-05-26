نفت مؤسسة الموانئ الكويتية أمس صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن «خروج باخرة عن السيطرة في رصيف ميناء الشويخ».

وأوضحت المؤسسة في بيان لـ «كونا» أن الفيديو المتداول بهذا الشأن حدث في ميناء سانتو دامينغو في جمهورية الدومينيكان وليس في الكويت.

وأضاف البيان أن ميناء الشويخ أعلن توقف الحركة الملاحية مؤقتا أمس بسبب سوء الأحوال الجوية ومن ثم لم يكن هناك أي حركة ملاحية لدخول السفن لمرفق ميناء الشويخ.

ودعا الى تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشر من أخبار أو معلومات تخص مؤسسة الموانئ الكويتية وعدم نشر أي أخبار من دون الرجوع الى المؤسسة حتى لا يكون هناك تأثير سلبي عن الحركة التجارية في البلاد وتأثير آخر على سمعة الكويت التجارية عالميا.

وذكر أن مؤسسة الموانئ من المؤسسات الحيوية والاستراتيجية وتعتبر الشريان التجاري والاقتصادي للكويت وتسهم بنحو 80% من الحركة التجارية للدولة.