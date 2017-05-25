أعلنت جامعة الكويت اليوم الخميس أسماء الفائزين بجوائز الباحثين للعام الأكاديمي 2016/2017 من فئات (الباحث المتميز) و(أفضل باحث من الشباب) و(مشاريع طلبة الدراسات العليا).

وقالت الجامعة في بيان صحفي ان جائزة الباحث المتميز حصل عليها كل من الدكتور سهيل رياض الدين أحمد من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب وذلك عن مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والدكتور سجاد عبدالرحمن غلام من قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية العلوم الاجتماعية عن مجال الآداب والعلوم الإنسانية.

واضافت ان جائزة أفضل باحث من الشباب حازها الدكتور محمد عواد من قسم هندسة الحاسوب بكلية علوم وهندسة الحاسوب وذلك عن مجال العلوم الأساسية والتطبيقية وحصل عليها عن مجال الآداب والعلوم الإنسانية كل من الدكتور بدر الهاشل من قسم التمويل والمنشآت المالية والدكتور مجدي قطنية من قسم الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية.

واشارت الجامعة الى حجب جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه لعدم تقدم أي مرشح.

وذكرت ان جوائز مشاريع طلبة الدراسات العليا لهذا العام الأكاديمي حصل عليها كل من الطالبة حصة الملا من قسم الهندسة الكيميائية والطالبتين عائشة عبدالله المطيري من قسم علوم الحاسوب ورنا وليد العسكر من قسم هندسة الحاسوب والطالبة سماح أحمد كلح من قسم وظائف الأعضاء بكلية الطب والطالبة فاطمة عايض المطيري من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية