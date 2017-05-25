أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس تنفيذ حملة مداهمات لأوكار تجار المخدرات في احياء مختلفة من العاصمة برلين اسفرت عن اعتقال تسعة اشخاص بينهم أربعة متهمين بدعم "الإرهاب".

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها عثرت في المرافق التي جرى تفتيشها وهي مطعم وست شقق سكنية وسكن للاجئين على اسلحة ومخدرات واجهزة الكترونية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر.

وأضاف البيان ان اعمار المعتقلين تتراوح بين 17 عاما و47 عاما وينحدرون من العراق وسوريا ويتهمون بالتجارة بالكوكايين والحشيش والحبوب المخدرة اضافة الى ان بعضهم يواجه اتهامات بدعم "الإرهاب".

وفي سياق متصل اكدت الشرطة ان منفذ اعتداء سوق عيد الميلاد في ديسمبر الماضي التونسي انيس عمري كان ناشطا في هذه المجموعة مبينة أن بعض المتهمين بدعم تنظيمات "إرهابية" مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يعملون في مجال المخدرات من اجل تمويل نشاطاتهم "الإرهابية".

وكان عمري قد نفذ في 19 ديسمبر الماضي هجوما بشاحنة في سوق لأعياد الميلاد في برلين ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة 48 اخرين بجروح.

يذكر ان ألمانيا تعرضت في صيف العام الماضي كذلك لسلسلة من الهجمات "الإرهابية" ما دعا السلطات المختصة إلى تشديد اجراءاتها الامنية للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات.