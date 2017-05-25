الإشكالات ليست من قبيل التظلم وعلى المستشكل الطعن أمام «الاستئناف»

الحكم المستشكل لم يخطئ بشمول قضائه بالنفاذ المعجل

تقديم استئناف لا يوقف نظر إشكال الحكم طالما أنه مشمول بالنفاذ المعجل



عبدالكريم أحمد

رفضت دائرة مستعجل مسائي 34 في المحكمة الكلية قبل قليل، الإشكال المقدم من دفاع الحكومة بوقف نفاذ الحكم الذي كسبه نادي الكويت ضد هيئة الشباب والرياضة ونادي العربي، مؤكدة أنه أقيم بغير سند من القانون وهدف لعرقلة إجراءات التنفيذ، وبذلك تستمر النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت.

وأرجعت المحكمة رفضها الإشكال إلى أن الإشكالات ليست من قبيل التظلم على الأحكام إنما تتعلق بإجراءات سير التنفيذ، مشيرة إلى أن الاعتراض على ذلك يتم من خلال الطعن أمام المحكمة لا بتقديم إشكال.

وردت المحكمة على دفاع الحكومة بشأن خطأ الحكم المستشكل فيه بشموله بالنفاذ المعجل، بقولها إن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث عنا إذا كانت الحالة التي أمامه هي من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون بفير اشتراط الكفالة أم هي من الحالات التي لا تشتمل النفاذ بقوة القانون، مشيرا إلى أن الحكم المستشكل ضده مشمول بالنفاذ المعجل.

وتابعت ردا على قول دفاع الحكومة إنه قد تم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، بقولها إنه طالما أن الحكم المستشكل فيه قد شمل بالنفاذ المعجل فإنه جاز للمحكمة نظر ذلك الإشكال بصرف النظر عن وجود استئناف من عدمه.

جدير بالذكر أن دفاع الحكومة استأنفوا حكم المحكمة الكلية الذي كان قد قضى بإلغاء قرار هيئة الشباب والرياضة بانتزاع النقاط الثلاث من نادي الكويت ومنحها لنادي العربي بذريعة أن الأول أشرك لاعبا موقوفا، وذلك بعد أن قدم نادي الكويت دفوعا أكد خلالها مخالفة القرار على اعتبار أنه أشرك لاعبا ببطولة أخرى بخلاف الموقوف فيها، وينتظر تحديد جلسة لنظر هذا الاستئناف.

وفيما يلي نص الحكم: