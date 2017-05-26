تقدم المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.محمد الأنصاري بأجمل التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية عامة، وأهل الكويت خاصة بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يجعله شهر خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين، وأن تحتفل الأمة كلها عاجلا غير آجل بعودة المهجرين والمنكوبين إلى أحضان أوطانهم سالمين في كل أنحاء العالم، وأن يعم العالم الأمن والأمان والسكينة والسلام.

وقال الأنصاري: إن المشاريع التي تنتهجها النجاة الخيرية تتميز بالاستدامة من خلال تصنيف هذه المشاريع لثلاثة محاور رئيسية هي «التنمية والتعليم والتوعية» للعمل على نهضة الشعوب بالمجتمعات الفقيرة، وأكد في تصريحه أنه بعطاء المحسنين حققنا العديد من الإنجازات ذات الطابع الإنساني والخيري، والتي تبقى راسخة في أذهان الشعوب، فقمنا بإنشاء المستشفيات الطبية لعلاج آلاف المرضى والجرحى والفقراء فحاجة المريض للدواء تفوق حاجة الجائع للطعام، كما قمنا ببناء صروح تعليمية مميزة تعلم أبناء المسلمين، وتكافح الجهل وتنمي ثقافتهم وتجعلهم نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وأوضح د.الأنصاري أن النجاة قامت بجهود ميدانية جبارة، حيث سيرت عشرات القوافل الإغاثية للنازحين في تركيا والأردن ولبنان وجيبوتي، علاوة على تنفيذ مشاريع عديدة كبناء المساجد ودور الأيتام وحفر الآبار وكفالة الأيتام وتوزيع المساعدات الشهرية والمقطوعة وغيرها من أبواب الخير الكثيرة.

وتابع: أصبحت المشاريع الخيرية شاهدة على كرم وعطاء وبذل أهل الكويت، ونحرص بدورنا على مشاركة السفارات والقنصليات الكويتية وندعوهم لحضور وافتتاح المشاريع الخيرية، وهو بدوره جعل السفارات تقوم بعمل خيري بجانب العمل الديبلوماسي.