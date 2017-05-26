الأنصاري: الحملة تعزز ثقافة التطوع اقتداء بنهج القيادة الرشيدة للدولة

أعلن البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة- عن حملة إفطار صائم داخل قاعات الأفراح لأول مرة بالكويت وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع مركز تنمية المجتمع.

وتبدأ حملة إفطار صائم بداية من أول شهر رمضان المبارك ولغاية نهاية الشهر الفضيل بهدف إفطار 150 ألف صائم في قاعات مركز تنمية المجتمع بمناطق بيان وصباح السالم والقيروان وعبدالله المبارك وجابر العلي.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام مشعل عبدالله محمد الانصاري قائلا: ان إطلاق حملة افطار صائم داخل قاعات الأفراح تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للبنك الكويتي للطعام وحرصا منه على تجسيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم التراحم الإنساني بين أبناء المجتمع الكويتي في شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن هذه الحملة تدعم البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية وتعمل على تعزيز ثقافة التطوع بين مختلف شرائح المجتمع بما يخدم الأسر المتعففة والمحتاجين، الأمر الذي أصبح من أبرز سمات العمل الخيري داخل الكويت اقتداء بنهج القيادة الرشيدة للدولة في تشجيع ونشر مناهج العمل الخيري والإنساني.

ويخاطب البنك الكويتي للطعام أهل الكويت الكرام أنه بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم يصل خير الكويت- بلد قائد الإنسانية- الى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء البلاد، حيث إن تكلفة إفطار الشخص الواحد 1 دينار تكفل طعام الصائم طوال شهر رمضان داخل الكويت. ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

وتأتي هذه الحملة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية في العالم، بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الاهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام ان يكون من أوائل الجهات التي تخدم الانسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز كافة فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.

وقد أنشئ البنك الكويتي للطعام بعد أخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم (أ/76) لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.

وقد بدأت مبادرة البنك الكويتي للطعام من رجل الأعمال بدر ناصر الخرافي بهدف حفظ النعمة من الهدر ومساعدة الأسر المحتاجة للمواد التموينية، وذلك عن طريق الاستفادة من فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع المجتمع وتطبيقها بطريقة احترافية.

ويستهدف البنك ان يكون البنك الكويتي للطعام من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية دوليا وإقليميا ومحليا وتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية وتوعية المجتمع للحد من إهدار الأطعمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة من المواد التموينية واستغلال الأطعمة الفائضة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.