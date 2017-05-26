بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تقـــدم الاتحـــاد العام لعمــال الكويت بأحر التهاني والتبريكات الى الطبقـــة العاملـــة الكويتية وحركتها النقابيـــة ممثلـــة بالاتحاد العــام لعمــال الكويـت، سائلين الله عــز وجل ان يعيده عليكم وعلى الامة العربية والاسلامـيـــة جمعاء بالخيــر واليمــن والبركات وان يحفظ الكـــويت وشعبها من كل مكروه ويعينها على السير قدما في طريق التقدم والازدهار والديموقراطية في ظــــل القيادة الحكيمة لصاحـــب السمو الاميــر الشيـخ صباح الاحمد وسمـــو ولـي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكل عام وانتم بخير.