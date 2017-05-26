تتضمن قائمة ممثلي العمل التطوعي كلا من: شيماء محمد عيسى الجمعة، بدر نبيل بدر العيسى، ناصر خلف، عيسى إبراهيم راشد السعد، عبدالله الشامري، بدر حامد محمد الياقوت، رعد حامد يوسف العيسى، د.نادية أبل حسن صادق، فهد مطلق مرزوق العازمي، سلمان سمير مقبول الرشيدي، محمد خليفة مبارك الجيماز، عبدالعزيز حمد فراج الهاجري، حمود سعد محمد العويد، طلال العلوش، علي حسين إسماعيل عباس، أحمد عبدالعزيز عبدالله الكليب، علي جواد، ضيدان ماطر ضيدان المطيري، حسين يوسف فهد المعراج، زامل مسلم عبدالعزيز الزامل، بدر المدرسي، خالد خلف فضل المطيري، أحمد جدي خالد العتيبي، داوود سليمان عبدالرسول معرفي، عبدالله صبيح عبدالله بوفتين، علي عبدالله مصبح مبارك مبارك، أحمد طالب علي حاجية، بدر أحمد مشاري الفوزان، باسل عبدالحميد علي السالم، فجر عبداللطيف أحمد الهندي، فيصل بن ضفاري، خالد جاسم محمد الدويخ، مرزوق عبدالله صالح المطيري، طلال أحمد سالم المهنا، طلال كامل محمود العوضي، فهد عبدالمنعم مطر الظاهر، علي عبدالعزيز علي الخضيري، عيسى محمد صالح الفنيني، علي راشد علي عامر الحصينان، جراح نواف علي العنزي، عبدالله مصطفى مرزوق المرزوق.