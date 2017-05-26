عمومية «المزارعين» اعتمدت جدول الأعمال وفوّضت مجلس الإدارة لإجراء اللازم

بشرى شعبان

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الكويتي براك الصبيح ان مجلس إدارة الاتحاد الحالي تسلم مهام عمله في الاتحاد في السابع من شهر فبراير من العام الحالي اي منذ 4 أشهر مضت وانه غير مسؤول عما سبق هذا التاريخ، لكنه رأى أن تكون هناك شفافية كاملة في جميع البيانات الموجودة بالاتحاد ليطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأرقام والمخالفات، ورغم قصر المدة الا اننا أصبحنا نتحدث عن الإنجازات التي تم تحقيقها كالاتفاق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لإنجاز معاملات المزارعين في مقر الاتحاد توفيرا للوقت والجهد. وأضاف الصبيح خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد مساء أمس الأول: انه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة فحص العمالة في المستوصفات والموجودة في المناطق الزراعية كالعبدلي أو الوفرة بالاضافة الى محاولات تنظيم الهيكل التنظيمي وتوزيع وتحديد الصلاحيات والمهام المطلوبة من كل موظف حتى يكون هناك إنتاج وتقدم في كل مجالات العمل في الاتحاد.

وأشار الى ان الاتحاد سيعمل على توفير الديزل في منطقة العبدلي والوفرة باسعار مخفضة من خلال البطاقة المدنية باستخدام تقنية معينة لا تسمع بالحصول على الديزل إلا من خلال هذا النظام للمزارعين المنتجين ولن تمنح لغيرهم.

وقال: لقد تقدم الاتحاد بكتاب الى المجلس البلدي لإضافة العديد من الانشطة الجديدة في مركز الضاحية الموجود في العبدلي أو الوفرة من محلات لتصليح الأجهزة الكهربائية والمخرطات، وذلك بهدف توفير الخدمات اللازمة لكل متطلبات المزارعين.

وتابع: مع الأسف أن أهم منافذ تسويقية لدى الاتحاد فرط بها المجلس السابق للمستثمرين بطرق سهلة وتنفيعية وعقود ما بين 10 و20 عاما ومنذ تولينا لإدارة العمل في الاتحاد حاولنا تصحيح الأوضاع ومخاطبة المستثمرين واستجاب المستثمر في سوق الأندلس بالطرق السلمية مشكورا وتمت إعادة السوق الى الاتحاد ولاتزال المحاولات جارية لاستعادة سوق الجهراء، فلن ندخر جهدا إلا وسلكنا طريقه وسنطرق باب المحاكم التي نؤمن بأحكامها لاستعادة جميع حقوق المزارعين.