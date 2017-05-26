مكتبتي الغيمة التي تحب الضحكات

ضمن سلسلة «قطوف الخير» صدر عن الأمانة العامة للأوقاف قصة جديدة تحمل الرقم 5، وهي القصة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الوقف والعمل الخيري الدولية، التي تقيمها الأمانة العامة للأوقاف الكويتية كل عامين، وهذه القصة حملت عنوان «الغيمة التي تحب الضحكات»، وفازت بالجائزة الكاتبة الأردنية سناء الحطاب، وصمم القصة ورسم صفحاتها وترجمها المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.

تبدأ القصة بمدخل جميل مشوق حيث تقول: فجأة، سمعت الغيمة أصوات ضحكات عالية، فاقتربت قليلا وإذا بفيلة ضخمة تلعب على ضفاف بحيرة صغيرة، تحمل الماء بخراطيمها لتشرب تارة وتغسل أجسادها تارة أخرى، وكانت الشمس شديدة السطوع، والقطرات تتبخر سريعا، فرحت الغيمة الصغيرة، وأخذت تكبر وتكبر.

وعند منتصف الليل هبت نسمات باردة قوية حملت الغيمة الصغيرة معها بعيدا الى أعلى طبقات الجو، فارتجفت الغيمة الصغيرة وقالت: برررر ما أبرد هذا المكان! إنني أتجمد..ترى ماذا سيحدث للغيمة؟هذا ما ستخبرنا به القصة التي يمكنكم قراءتها أيضا عن طريق الانترنت، هيا بنا نقرأ هذه القصة والقصص الأخرى الفائزة بالمسابقة القديمة والجديدة من خلال الموقع التالي الذي يأتي تحت عنوان «قطوف

الخير» ويتضمن أيضا أقساما للألعاب والرسم والتلوين كما أننا يمكن أن نسمع القصص: http://qutoof.redsoft.org

كنزي الصغير





هذه القصة الجميلة تحمل الرقم 6 وهي أيضا من القصص الجديدة الفائزة في مسابقة الأمانة العامة للأوقاف، وتبدأ كاتبة القصة فداء الزمر قصتها بالقول: راشد كان غاضبا جدا وهو ينظر إلى حذائه القديم قائلا: كم مرة قلت لك أنني لا أريد أن أراك.

لقد اصبحت قديما، إنني أكرهك، أكرهك، يا إلهي أين سأخفيك، فوالدي لن يشتري لي حذاء إلا إذا تخلصت منك، ولكن أين؟ لقد أخفيتك في المخزن وعثرت أمي عليك ووصفني والدي بالمهمل وغير المسؤول بسببك.

في تلك الأثناء وقع نظر راشد على الشجرة التي تقف شامخة قرب البيت فخطرت على باله فكرة.

قال: سأرميك أعلى تلك الشجرة فلعل عصفورا يتخذك عشا له ولفراخه، فتكون سببا في اسعاد هذه الفراخ.. نفذ راشد خطته ثم أسرع الى الطابق العلوي.. ووقف خلف نافذة غرفته مراقبا الحذاء والعصافير على الشجرة.

ترى ماذا سيحدث؟؟ وهل ستتخذ العصافير حذاء راشد عشا لها؟هيا بنا نقرأ القصة على موقع «قطوف الخير».

زيتونات جدتي زهرة





القصة تحمل الرقم 7 ضمن سلسلة «قطوف الخير» وكتبتها جميلة يحياوي، وهي تتناول حكاية الطفل كريم مع مزرعة جدته زهرة، وزيتوناتها التي كانت سبب تعلم أبيه وتخرجه من كلية الطب وكيف حولت ريعها للفقراء.

وتبدأ القصة بالمشهد التالي: حل الظلام الدامس وبرده الشديد وعم الهدوء بيتنا فتمددت على الفراش مدثرا بغطاء سميك أقرأ قصة جميلة في انتظار أن يزورني النوم وتأخذني الأحلام مثل كل ليلة على عالم الأسفار والمغامرات.

وفجأة سمعت أبي يناديني من قاعة الجلوس، أسرعت إليه فأجلسني بجانبه وقال، ابني العزيز كريم لقد بلغت الآن من العمر ما يمكنك من القيام بعمل ممتع ومفيد، ولكن.

تحمست للأمر وقلت: نعم يا أبي.. أنا كبير الآن.. بعد أشهر قليلة أكمل عامي الثاني عشر.

ابتسم أبي وقال: بما أنك في عطلة.. جهز نفسك إذن للسفر معي غدا إلى القرية.يا ترى ما المهمة التي سيقوم بها كريم.. هيا بنا نقرأ القصة على موقع قطوف الخير لنعرف ماذا سيحدث مع كريمhttp://qutoof.redsoft.org

أبنائي الصغار

رمضان كريم





يأتي ألينا شهر رمضان أيها الأحبة الصغار وقلوبنا تنتظره، حيث تعم الفرحة والأنوار في البيوت والقلوب، ونسعد جميعا بأيامه السعيدة المباركة.. ومنكم أيها الأصدقاء من قد يصوم هذا الشهر لأول مرة.. أو يصوم بعض الأيام.. أو معظمها.. ومنكم من يحرص على الصلوات في المساجد، وحضور التراويح والقيام.. فهذا شهر عظيم له في قلوبنا مكانة لا تقارن بأي شهر آخر.

في هذا الشهر يزداد الإنسان قربا من الله تعالى، وفيها يتزاور الأقارب والأصدقاء والمحبين، وتكثر الصدقات والخيرات، وترتفع الأكف بالدعاء.

ففي هذا الشهر المبارك أنزل القرآن الكريم.. وفيها حقق المسلمون الكثير من الفتوحات والانتصارات.. فهو شهر للعمل وليس شهرا للكسل.

ما أجمل رمضان! وما أجمل أن نلقاكم ونراكم في كل أمسية تملأون المساجد وتعمرونها! وكم تزداد المساجد جمالا بحضوركم أيها الأحبة الصغار.

مرحي يا رمضان يا شهر الصيام.

مرحى أيها الشهر الجميل.

وكل عام وأنتم بخير ومحبة أيها الصغار الأحبة.

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حزاية جزائرية

عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان





كتبها: سعيد يحيى

نجيب ورضا جاران رفيقان، يدرسان في المدرسة نفسها، بل في القسم نفسه أيضا.

يتوجهان كل صباح نحو المدرسة لاكتساب العلم النافع بصدق وإخلاص، وصبر واجتهاد، حتى أصبحا رائدين في القسم.

انتهى الفصل الدراسي الأول فخرجا في عطلة للراحة والتحضير للفصل الثاني.

بعد الرجوع إلى مقاعد الدراسة شعر نجيب أن جاره رضا في القسم لم يعد كسابق عهده، فقد بدأت ملامحه تتغير يوما بعد يوم.

فبعد أن كان مهتما، حريصا على متابعة الدرس، شغوفا بالسؤال، إذا به يفتر شيئا فشيئا، فأصبح شارد الذهن، كثير الحركة يمينا وشمالا، يشوش على هذا أحيانا، ويعبث بأدواته أحيانا أخرى.

عزم نجيب على الأخذ بيده، لعله يرشد عند نصحه لكن دون جدوى، فأخذ يتحسر من حاله، ويشفق على مصيره.

يتثاقل في مشيه، يتهاون في لبسه، يتساوف في إنجاز واجباته، يرافق من عرف منه سوء سلوكه.

يئس نجيب منه فقرر أن يعتمد على نفسه في مواصلة جده وتحصيله، لعل الأيام تعيد صديقه إلى رشده.

حان موعد الامتحان، فشرع نجيب كعادته في الاستعداد، بينما رضا لا يزال منهمكا في كسله ولهوه.

سلمت الأوراق، وقدم الامتحان، فراح نجيب مستبشرا متفائلا يجيب على الأسئلة في هدوء وتركيز وأمان، وبينما هو كذلك التفت إلى صديقه رضا خلسة فإذا هو مضطرب الحال، مشوش التفكير قلقا، يتحرك يمنة ويسرة لعل فرجا يأتي من هنا أو هناك.

أنهى نجيب الامتحان، ولما همّ بالخروج قام رضا مسرعا يضع ورقة الإجابة على المكتب، ليلحق به معتذرا نادما.

مع اقتراب نهاية الفصل أعلن المعلم نتائج التلاميذ، فإذا الولد النجيب يطير فرحا وسرورا بحصوله على أولى الرتب، والتفت إلى صديقه رضا فإذا به يتجرع مرارة الندم محمر الوجه على سوء فعله، فقام نجيب نحوه يواسيه، ويذكره بفرصة الفصل الأخير رافعا معنوياته، ليستدرك ما فاته، فأدرك رضا حينها أن المرء عند الامتحان يكرم أو يهان.

نوادر

الجاحظ







عرف الجاحظ بحبه للفكاهة والنوادر، وتأتي خبرته بطبائع الناس وإلمامه بأخبارهم وأحاديثهم كمادة لعدد من مؤلفاته مثل البخلاء والحيوان وغيرها وما ضمته من الفكاهات والنوادر، بالإضافة للمعلومة والحكمة.

وهنا قصة الشيخ الخراساني الذي كان يأكل في بعض المواضع إذ مر به رجل فسلم عليه فرد الشيخ السلام ثم قال: هلم عافاك الله.

فتوجه الرجل نحوه فلما رآه الشيخ مقبلاً قال له: مكانك.. فإن العجلة من عمل الشيطان.

فوقف الرجل، فقال له الخراساني: ماذا تريد؟ قال الرجل: أريد أن أتغذى. قال الشيخ: ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: أوليس قد دعوتني؟ قال الشيخ: ويحك، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام.

الأمر هو أن أقول أنا: هلم فتجيب أنت: هنيئاً فيكون كلام بكلام.

فأما كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من الإنصاف.

معاني الأصوات

الضحك

هل تعلم صديقي العزيز أن صوت الضحك لا يكون على صورة واحدة، بل له مسميات كثيرة في اللغة العربية بحسب وصفه، وقد جمع العرب الكثير من الأسماء، نذكر منها ما يلي:





٭ الجلق: الضحك الشديد.

٭ الندغ: الضحك الخفي.

٭ الهأهأة: الضحك فيه إطالة بالقهقهة.

٭ الشمع: المضاحكة والمآنسة.

٭ الزهزقة: الضحكة الشديدة.

٭ القرقرير: ترجيع الضحك.

٭ القرقرة: الضحك المرتفع.

٭ الدهدقة: الضحك السيء.

٭ الأهي: صوت الضحك ـ أها.

٭ الزقزقة: الضحك الضعيف.

٭ الطحطحة: الضحك الخفيف.

٭ الهزق: الضحك الكثير غير الرزين.

٭ الانتهاز: الضحك المبالغ فيه المفرط.

٭ الاهتياص: الضحك المبالغ فيه.

٭ الهنبصة: الضحك المرتفع.

٭ الهنف: ضحك المرأة الذي فيه فتور.

لغتنا

طاقة وباقة





فائدة لغوية مهمة يرويها لكم أيها الأصدقاء د.سعد مصلوح فيقول فيها: دقيقة من دقائق التصويب علمنيها والدي، وتلقيتها منه في مرحلة الدراسة الإعدادية، إذ قرأ لي في موضوع تعبير عبارة تقول: «وقدم لها باقة من ورد»، فقال: بل هي «طاقة من ورد»، لأن الطاقة مما يشم، والباقة مما يؤكل.

وعلى ذلك يكون صواب القول: طاقة من فل وباقة من فجل.

أصدقاؤنا

أصدقاء الصفحة الدائمون

سندس أسامة خليفلة أحمد ومحمد ومصطفى

من جمهورية مصر العربية الشقيقة وصلتنا هذه المشاركة اللطيفة من أصدقاء الصفحة الدائمين أحمد ومحمد ومصطفى وسندس أسامة خليفة، الذين أعربوا عن سعادتهم بمراسلة جريدة «الأنباء»، وأكدوا متابعتهم لصفحة الأطفال من خلال الجريدة الورقية نفسها، وكذلك من خلال موقع الجريدة على الانترنت.

ونحن نرد إليهم التحية بأجمل منها.. وبتحية خاصة وكبيرة لهم ولكل أصدقاء وقراء جريدة «الأنباء» صغارا وكبارا، في مصر العربية العزيزة، وفي كل البلاد العربية والعالم.

هل تعلم؟

٭ ان الدموع التي تتسبب من تقشير البصل تغسل في طريقها قبل خروجها من العين جميع المواد غير الضرورية والزائدة في الجسم، أما الدموع الطبيعية التي تتسبب عن الحزن فتقوم بتخليص الجسم من المواد الكيميائية الضارة التي تفرز نتيجة الحزن والقلق والاضطرابات؟







٭ ان القطط غنية بألبانها، ولبنها مغذ ويلائم جميع الثدييات.

٭ جزيرة تايوان أو الصين الوطنية أطلق عليها المستكشفون البرتغاليون عام 1580 اسم «فورموزا» أي الجميلة.





٭ ان المخلفات الناتجة عن هضم أوراق الشجر التي تأكلها الديدان تعتبر سمادا جيدا للتربة، وأن الديدان استطاعت أن تغطي الأرض بطبقة من السماد خلال ثلاثة أشهر من الأوراق التي التهمتها خلال عام تقريبا.

٭ ان أطول الحشرات عمرا من فصيلة الخنافس تحمل اسم الخنفساء الرائعة إذ أن تحولها من طور اليرقة إلى طور العذراء فقط يحتاج إلى 47 سنة كاملة.

٭ أكثر المعلنين في الصحف ثباتا متجر «جوس بيل» لبيع الملابس الجاهزة





بأميركا، إذ ينشر إعلانا يوميا في الزاوية اليسرى العلوية في الصفحة الثانية من جريدة «ماكون تلغراف» منذ الثاني من فبراير العام 1889 وحتى اليوم.

اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.









متاهة





لون