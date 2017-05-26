نطمح لأن تكون جنوب المطلاع من أجمل مدن الكويت

بنك الائتمان يجري الدراسات لضمان تمويل المواطنين المقبلين على البناء

فتح البدل الخارجي قيد الدراسة لضمان الابتعاد عن السلبيات

الخلف: ملتزمون بمواعيد الإنجاز في ظل التعاون الحكومي الحالي



عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدمت بطلب نقل موقع مشروع مجمع الوزارات الجديد المزمع انشاؤه من قبل وزارة الاشغال العامة في محافظة الجهراء إلى مدينة جنوب المطلاع، مشيراً إلى أن الطلب مازال قيد الدراسة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالمشروع لاختيار القرار الأنسب بهذا الشأن بحيث يخدم أكبر قدر من المواطنين.



جاء ذلك على هامش الملتقى الثاني للجنة اهالي جنوب المطلاع التطوعية تحت عنوان «الحلم اصبح حقيقة» مساء امس الاول بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ووزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع ومحافظ الجهراء الفريق م. فهد الأمير ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي والوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال م. احمد الحصان ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل.



وأكد أبل في كلمته خلال الملتقى أن المشاريع الإسكانية تسير وفق وتيرة تنفيذ متسارعة غير مسبوقة من خلال «فزعة» حكومية ووطنية شعبية في ظل توصيات صاحب السمو الأمير بشأن القضية الاسكانية وتوصيات سمو رئيس الوزراء بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الملف الاسكاني وذلك لمواجهة حجم المشاريع التي تسير فيها الدولة في هذا المجال، موضحا ان العمل في الوقت الحالي اختلف عن السابق بسبب هذه الفزعة التي نتجت عن تضافر وتعاون كل جهات الدولة والمواطنين الى جانب وجود مقدرة وفهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة بشأن أعمال التنفيذ.



وتابع: إننا لا نطمح لأن يكون مشروع جنوب المطلاع مشروعا سكنيا فحسب، بل نرغب في ان تكون المدينة من اجمل مدن الكويت من خلال تزامن تنفيذ وتشغيل الخدمات مما يعالج السلبيات الماضية، مشيرا الى ان العمل مازال في المراحل الاولى بعد توقيع العقدين الاول والثاني وستشهد السنة المالية الحالية توقيع باقي العقود ومحطات الكهرباء وغيرها وفق الجدول الزمني المرصود لها مسبقاً.



وزاد ابل ان جنوب المطلاع مشروع دولة وليس فقط مشروعا للاسكان وهناك سعي حثيث حتى يتم تسليم المشروع في وقته حيث يجري العمل فعليا على ارض الواقع لتذليل أي معوقات تواجهه وايجاد حلول سريعة لها، مضيفا: سيكون موعد الطرح للعقد الثالث والمنقسم الى جزأين من شهر الى ٦ أسابيع كحد اقصى وهو يخص الضواحي الاربع المتبقية (n1- n2 - n3 - n4) ومن المتوقع ان يتم توقيعه قبل نهاية السنة الحالية.



مستشار عالميوحول إمكانيات وقدرة بنك الائتمان الكويتي على توفير السيولة المالية لاستيعاب اعداد الطلبات التي ستكون كبيرة مقارنة بالمشاريع الاسكانية المطروحة قال ابل ان «البنك سيكون لديه تحد كبير بهذا الشأن لكن يجري حاليا من خلال مستشار عالمي دراسات للبحث عن حلول تمويلية كثيرة لتجنب اللجوء الى خزينة الدولة ايجاد تمويل جديد ودراسة خيارات متاحة للبنك بشكل واسع، مطمئناً الجميع بأن خزينة الدولة ستدعم بنك الائتمان لتلبية الاحتياجات الا انها ستكون آخر خط رجعة لان البنك لديه خططه ودراساته لتوفير التمويل دون اللجوء اليها.



وتوقع ابل ان تكون مدينة المطلاع ناضجة كاملة المكونات متميزة في التشغيل والعمل والبناء جاذبة للمواطنين وموفرة للفرص الوظيفية اي انها تكون قد اكتملت بكل صغيرة وكبيرة خلال عشر سنوات، مضيفا: أما الأساسيات للسكن وتوفير الخدمات فهي شأن آخر مرصود له جدول زمني محدد وستكون وفقاً له كما اعلنت المؤسسة، مؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق حاليا لانهاء العقود الاولى لتسليم المواطنين اذونات البناء في الاوقات المعلنة والمتوقعة في نهاية 2018 القادم او بداية 2019 كحد اقصى وبالتزامن سيتم توفير الكهرباء والخدمات العامة.



ورداً على استفسار المواطنين بشأن فتح باب البدل الخارجي، قال ابل قانوناً يفترض ان يتسلم المواطن اولا القسيمة ليقوم بالبدل وذلك تجنباً للسلبيات المعروفة بهذا الشأن لكن بعد إلحاح مستمر من لجنة اهالي جنوب المطلاع يتم حالياً عمل دراسة لفتح البدل في جنوب المطلاع شريطة الا يكون له تأثير سلبي على باقي اصحاب الطلبات ولا يمكن الآن تحديد موعد لذلك الا بعد انتهاء الدراسة والاطلاع على نتائجها.



وفي كلمته، قال راعي الملتقى وكيل شركة كولين التركية لمشروع مدينة جنوب المطلاع مؤيد الخلف: احقاقا للحق وجب علينا الثناء على جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزيرها ياسر ابل ومدير عام البلدية م احمد المنفوحي ووكيل وزارة الكهرباء م. محمد بوشهري على ما قدموه وانجزوه من اعمال لدعم مشروع جنوب المطلاع السكني، مشيراً الى الحرص على انجاز المشروع في وقته ووفق الجدول الزمني في ظل التعاون الحكومي لتذليل المعوقات التي ربما تواجه التنفيذ.



ووعد الخلف جموع الحاضرين من أهالي مدينة جنوب المطلاع السكنية بان يكون بداية عام ٢٠١٩ موعدا لتسليم اذونات البناء للمواطنين اصحاب الدفعات الاولى من القسائم كما هو مخطط له مسبقاً، مشددا على الالتزام بمواعيد الانجاز في ظل التعاون الحكومي الحالي.



من جهته، اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري وجود تنسيق دائم بين الجهات الحكومية لتذليل الصعاب المتعلقة بإنشاء 30 ألف وحدة سكنية جديدة تضاف على 130 الف وحدة اخرى في الكويت، مبيناً ان عدد القسائم الجديدة يحتاج تزويدها بـ٣ الاف ميغا واط اي بمقدار محطتين رئيستين، مؤكدا جهوزية الوزارة لتزويدها بالكهرباء بعد عام ونصف للمراحل الاولى وثلاث سنوات لجميع المدينة على عدة مراحل، مشيرا الى ان المؤسسة السكنية هي من تتحمل بناء محطات المشروع الرئيسية على عكس باقي المشاريع، لافتا الى ان العمل جار لطرح مناقصات الخطوط الهوائية وفق جداول زمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



وكشف بوشهري عن وجود خطة لبناء محطة كهربائية بحجم ٧٥٠ ميغا واط في منطقة الصبية بما يتماشى مع خطط الدولة بهذا الشأن، مضيفا ان القدرة التشغيلية لمحطة الزور الشمالية ستكون بمقدار ١٥٠٠ ميغا واط للمرحلة الاولى ومثيلتها في الثانية مما يضمن وفرة الطاقة الكهربائية للمشروع السكني الذي من المتوقع ان يحوي قرابة الـ40 الف نسمة مستقبلا الى جانب المباني الخدمية وما شابها.



منح التراخيص بسرعةمن ناحيته، اعلن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي ان التراخيص التي ستمنح لاصحاب القسائم واذونات البناء ستكون بشكل سريع والكتروني ولن تحتاج اكثر من يوم عمل لاصدارها شريطة ان يكون هناك تنسيق مسبق مع المكتب الاستشاري المعني ببناء القسيمة لافتاً الى وجود تنسيق مع وزارة الكهرباء للاسراع في ايصال التيار في الوقت المحدد، مشيرا الى ان اهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم عملية الزراعة في المناطق المحيطة بالقسائم شريطة الا تزيد عن ١٠٠ % عن مساحة القسيمة اضافة الى بعض الشروط الاخرى.



وعلى هامش اللقاء زف المنفوحي البشرى بشأن تسليم ارض خيطان رسمياً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مطلع الاسبوع المقبل وبموجب ذلك يتاح للمؤسسة السكنية اتخاذ كل اجراءاتها لاستغلال ارض المشروع، مشيرا الى ان كتاب التسليم سيكون في البريد متجها للرعاية السكنية بدءا من يوم الاحد المقبل.



بدوره، قال رئيس لجنة اهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي: أكلمكم اليوم باسم اهالي جنوب المطلاع البالغ عددهم حتى الان قرابة الـ28 الف فرد الراغبين بمدينة تم ادراجها ضمن خطة التنمية وستكون اكبر مدينة على مستوى البلاد وضخامتها وحجمها يحتاج من جميع وزارات ومؤسسات الدولة التعاضد وتقديم عمل وجهد كبير بحجم المشروع، ونتمنى ان نسمع منكم بشكل مفصل ودقيق وبكل شفافية ماذا اعددتم للمشروع لضمان إنجازه بالصورة الجميلة التي رسمتموها لنا ونحن نعلم ان لكم إنجازات لا يمكن إنكارها ونحن دائما نذكرها من ورائكم ونثني على جهودكم المشكورة، اما اليوم فنريدكم انتم ان تزفوا لنا البشرى وايضا في لقائنا اليوم يتواجد ممثلو الشركات معنا ونريد ان نعلم منهم ومنكم كم نسب الانجاز الفعلية وغير ذلك من التساؤلات التي جمعناها لكم من اهالي المطلاع، وختاما اشكر حضوركم واهتمامكم وتعاونكم.



وعلى هامش الملتقى، قامت لجنة اهالي جنوب المطلاع بتكريم «الأنباء» ممثلة في الزميل عادل الشنان تقديرا للجهود الصحافية التي صبت لصالح اهالي جنوب المطلاع ونقل اصواتهم للوزراء والمسؤولين بكل شفافية.



وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة اهالي جنوب المطلاع خالد العنزي: ان جريدة «الأنباء» فتحت ابوابها لنا بكل رحابة صدر وبمهنيتها العالية التي اتسمت بها نقل متطلباتنا وكانت ومازالت لنا منبرا اعلاميا نفتخر ونعتز به، لذا وجب علينا الشكر والتكريم.

المطوع: توقيع عقود مداخل المدينة الرئيسية قريباً

أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أن الوزارة سيكون دورها داعما لتوفير الطرق والبنية التحتية للمدينة الجديد حيث انتهت من تجهيز ٥ عقود للطرق المؤدية الي مدينة جنوب المطلاع السكنية لتكون شبكة طرق تضمن انسيابية السير وتوفير المداخل والمخارج اللازمة للمدينة والتي تستوعب احتياجات قاطنيها بكل رحابة وتنتهي هذه الطرق عند مركز حدود العبدلي بالاضافة الى محطة معالجة الصرف الصحي التي ستكون كافية لاستيعاب المياه الصادرة عن المدينة.

وكشف المطوع في كلمته خلال الملتقى عن تطوير المداخل الرئيسية للمشروع الموجودة ضمن العقود رقم (٢٤٣ و٢٤٥) التي سيتم توقيعها خلال الاشهر القادمة ويتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.

وحول مطالبة الاهالي بتطوير طريق سليل الجهراء ليكون مؤديا لمشروع مدينة جنوب المطلاع السكني، كشف المطوع عن وجود دراسة بشأن توفير تطوير وتنفيذ طريق سليل شريطة ان تتوافر الميزانية المطلوبة لطرحه خلال السنة المالية الحالية لانه يتبع قطاع الصيانة وهو قطاع ذو ميزانية محدودة لمشاريعه، مؤملا ان يستطيع القطاع ادراج تطوير طريق سليل الجهراء ضمن مشاريعه ان سمحت الامكانيات لخدمة الاهالي.

إنجازات لجنة أهالي جنوب المطلاع

وزعت لجنة اهالي جنوب المطلاع على حضور الملتقى كشفا بإنجازاتها، تضمن ما يلي:

٭ اقتراح تطوير طريق سليل الجهراء واخذ موافقة المجلس البلدي ووزارة الاشغال العامة بشكل مبدئي والمطالبة بزيادة عدد المداخل والمخارج لخدمة الضواحي السكنية.

٭ نشر الثقافة العامة لحق السكن والتعامل مع المدن الجديدة والتي تشكل طابعا سكنيا مختلفا عن السابق واقامة اللقاءات والمنتديات مع اهالي جنوب المطلاع.

٭ نشر خرائط القرعة الاسبوعية واسماء المواطنين الذين تم استدعاؤهم ومتابعة تسلم بطاقات القرعة والاعلان عن البطاقات الاحتياطية المتبقية.

٭ التواصل مع المواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال الاسئلة والاستفسارات والرد عليها.

٭ متابعة مراحل توقيع العقد وتنفيذ العقود ومتابعة اداء المقاولين ونقل شكاوى المواطنين وتطلعاتهم الي الوزراء والمسؤولين.

من أجواء اللقاء

٭ قدمت لجنة اهالي جنوب المطلاع عرضا مرئيا تضمن فيلما وثائقيا لمراحل عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز المشروع ومراحل خط سير عمل تحالف الشركتين التركية والايطالية لتنفيذ المهام المناطة بهم منذ بدء دخولهم لارض المشروع وتسلم الاعمال الفعلي.

٭ قدمت وزارة الاشغال العامة عرضا مرئيا يتناول شبكة الطرق المعتمدة لمسار الوصول الي مدينة جنوب المطلاع السكنية بالاضافة الي توضيح المداخل والمخارج لكل ضاحية من ضواحي المشروع.

٭ شارك رئيس لجنة اهالي صباح الاحمد السكنية تركي العصيمي في الملتقى واثنى على التنظيم والتنسيق، مؤكدا انه يرى ان من واجبه التواجد لدعم اهالي جنوب المطلاع لانهم جزء من القضية الاسكانية التي تحتاج الى تضافر جميع الجهود على المستوى الحكومي والشعبي.

٭ قال رئيس حملة «متى نسكن» التطوعية مشعان الهاجري: تواجدنا اليوم لدعم اخواننا في جنوب المطلاع فزف م.احمد المنفوحي لنا البشرى بتسليم ارض خيطان ولا يسعنا امام هذا التعاون الحكومي الا الشكر والثناء على الجهود الجبارة من مختلف جهات الدولة لحلحلة ملف القضية الاسكانية والذي نرى انه يسير في الاتجاه الصحيح.