باهي أبوالعلا

أقامت رابطة الأدباء الكويتيين اول من أمس أمسية سردية لمنتدى المبدعين الجدد، وذلك خلال حفل ختام الموسم الثقافي 2016-2017، وذلك لتكريم الفائزين في مسابقة قلم واعد على مسرح الشيخة سعاد الصباح في مقر الرابطة.

واستهلت الحفل كل من الروائية الشاعرة مريم الموسوي التي قدمت قصة قصيرة وأبيات شعرية بعنوان «قماش» في حين سردت الكاتبة أماني العنزي رسالة تحكي معاناة بعض النساء وشعورهن بالضعف أحيانا، كما قدمت الكاتبة زينب العطار نصفين الاول بعنوان «زهرة» والآخر بعنوان «صفعة روح» فيما قدم الكاتب حمد الشريعان نصا بعنوان «ثغرة الروح».

وخلال الحفل، أكدت راعية المبدعين الجدد الشيخة باسمة المبارك ان للمنتدى دورا بارزا منذ انطلاقته على الساحة الثقافية متطلعة الى وصوله الى المستوى العالمي في الفترة المقبلة.

وأضافت ان الارتقاء في مجال الثقافة يعني الارتقاء بالمجتمع كاملا، مشيرة الى ان تضافر جميع الجهود من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافي هو واجب وطني للمساهمة في رقي الشعوب وتقدمها، لافتة الى ان المنتدى يتبنى الجميع المهتمين بالأدب بغض النظر عن الدين او الجنسية او الجنس، وذلك لإيمانه بمبدأ «الثقافة للجميع».

من جانبه، أكد أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي ان الرابطة مستمرة في تنظيم الفعاليات الثقافية خلال موسم الصيف من خلال تنظيم عدة أنشطة والمشاركة في أخرى منها أكاديمية الأدب ومعرض الكتاب الرمضاني ونادي الطفل الأدبي.

وأضاف ان مسابقة قلم واعد هي مسابقة جديدة من نوعها اجتهدت الرابطة ووزارة التربية والتعليم لاحتضانها وإبرازها بشكل كبير، حيث تتلخص المسابقة في تنظيم قصص قصيرة قام بإعدادها طلاب المرحلة المتوسطة.

وأعرب الرميضي عن تفاؤله بإخراج جيل جديد من المبدعين الجدد الذي سيرتقون بقيمة الكويت الأدبية.