تأسيس الاتحاد ضرورة ملحة لاكتمال البنيان النقابي

يعقوب السليم نائبا لرئيس الاتحاد وجمال الفضلي أمينا للسر

أسامة أبوالسعود

زكى العاملون في القطاع الخاص سعود الحجيلان لرئاسة اول اتحاد للعاملين في القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع عقد مساء امس الاول بمقر اتحاد عمال الكويت بميدان حولي.



وقد جاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كالتالي:



سعود الحجيلان رئيسا للاتحاد، يعقوب السليم نائبا لرئيس الاتحاد، جمال الفضلي أمينا للسر، مسفر العجمي نائبا لأمين السر، راشد الحجيلان الأمين المالي، منصور المطيري سكرتير العلاقات الخارجية، سالم الشرهان سكرتير العلاقات الداخلية، وكل من مشعل المطيري، يوسف العازمي، بداح الهاجري، خالد مذكر، هادي العازمي، محمد الذياب، عبدالله الشعيب، سليمان خالد بودي أعضاء.



وقال رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان بهذه المناسبة: «الحمد لله أولا، وأشكركم جميعا على تزكيتي رئيسا لاتحاد العاملين في القطاع الخاص الذي يمثل شريحة كبيرة من ابناء الوطن والمقيمين فيه، فهذه التزكية هي وسام على صدري يدفعني إلى المزيد من العطاء وتقديم الافضل لجميع من منحني الثقة لقيادة المرحلة المقبلة.



وتابع قائلا: ونعاهد جميع العاملين بالقطاع الخاص بالدفاع عن حقوقهم المستحقة والتواصل مع مختلف الجهات لتوفير البيئة الصحية لهم، فالإنتاج والتطوير لا يكونان إلا إذا تم منح العامل حقوقه كاملة، وشعر بأنه يعمل من اجل هدف عظيم يساهم في تحقيقه.



وأضاف الحجيلان: «إن الكويت منحتنا الحياة الكريمة ومن واجبها علينا ان نعمل من أجلها، وأن نبنيها بأيدينا ونساهم في نهضتها، والعاملون في القطاع الخاص يشكلون لبنة محورية في هذا الهدف النبيل الذي تعمل الحكومة عليه منذ عشرات السنوات.



وأوضح ان تأسيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص لم يكن إلا ضرورة ملحة لاكتمال البنيان النقابي، فقد سبقه تأسيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات القطاع الحكومي وكان من المفترض تأسيس اتحادنا.



وأضاف الحجيلان: بحمد الله اكتمل هذا العمل بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن، ونحن في الاتحاد أصبحنا الممثلين القانونيين لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا كويتيين او وافدين، ونمد يد التعاون لشركائنا من أصحاب الأعمال والحكومة لدفع عجلة التنمية ونطالب بإشراك الاتحاد في جميع اللجان المختصة، وذلك للمصلحة العامة، فنحن نمثل شريحة كبيرة وقوة لها ثقلها التنموي والخدمي.



ودعا الحجيلان جميع المسؤولين في الدولة والشركات إلى التعاون والشراكة الحقيقية مع ممثلي العمال في القطاع الخاص، تطبيقا للاتفاقات التي صادقت عليها الكويت في منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل النقابي والشراكة بين الحكومات وأصحاب الأعمال وممثلي العاملين، ونبشر العاملين في القطاع الخاص بأننا سنقدم الاقتراحات بمشاريع قوانين إلى مجلس الأمة ونفعل دور العمل النقابي من جديد. وختم الحجيلان كلمته بالقول: أشكركم جميعا مرة أخرى.. وأعاهدكم على أن نكون جميعا يدا واحدة، فأبواب الاتحاد مفتوحة للجميع.