برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وحضور قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع، نفذ منتسبو دورة المشاة التأسيسية بالحرس الوطني، التمرين النهائي لدورة «رأس الرمح»، في قاعة الطاولة الرملية بمبنى مديرية التعليم العسكري.

ونقل قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع إلى المشاركين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، مشيدا بالجهود التي بذلوها خلال الدورة والذين ظهروا فيها بمستوى عال من الجاهزية والقدرات القيادية، مما يعكس حرصهم على إتقان المهارات والتدريبات التي تلقوها في الدورة، كما يؤكد تميز المدربين والمنظومة التعليمية في الحرس الوطني باعتبار أن التدريب التخصصي ركيزة أساسية لصقل المهارات.

وأكد اللواء الركن فالح شجاع أن الحرس الوطني وانطلاقا من وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن اولا) وتوجيهات قيادته العليا، مستمر في دعم خطط التأهيل والتدريب، بما يواكب النظم والبرامج الحديثة في مجال العلم العسكري لرفع الكفاءة القتالية لمنتسبيه.