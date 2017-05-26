أعلنت الهيئة العامة للبيئة استمرارها في متابعة تداعيات حريق مصنع البتروكيماويات في منطقة الري، حيث استمرت الفرق العاملة التابعة لها وللإدارة العامة للإطفاء في الموقع طوال ليل الأربعاء - الخميس للعمل على ضمان عدم اشتعال الحريق مرة أخرى من خلال إجراءات عمليات التبريد على المواد المحترقة، كما ساهمت كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية في دعم جهود تأهيل الموقع من خلال سحب المخلفات السائلة الناتجة عن عمليات الإطفاء بالإضافة إلى السوائل المخزنة في المكان الذي تعرض للحريق.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم سحب 62 ألف غالون من المخلفات حتى الساعة السادسة صباحا فيما تبقى ما يقارب 70 ألف غالون حيث تستمر عمليات التأهيل للموقع حتى الانتهاء من سحب نواتج المكافحة لضمان عدم تسربها في شبكات الأمطار والمجاري وتنظيف الموقع كاملا.

وأشادت الهيئة العامة للبيئة بجهود الشركات النفطية المشاركة، كما ثمنت جهود الإدارة العامة للإطفاء التي قادت جهود المكافحة والتأهيل اضافة إلى الهيئة العامة للصناعة لاستقبالها المخلفات السائلة في محطة الوفرة التابعة لها.