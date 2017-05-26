دارين العلي

نظمت وزارة الكهرباء والماء صباح أمس حملة توعوية في مجمع الأفنيوز للتوعية بقانون التعرفة الجديد 20/ 2016، بالاضافة إلى تسليط الضوء على جهود الترشيد التي قام بها لمجمع منذ عام 2007.

وقالت مدير ادارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء م. إقبال الطيار ان الوزارة وضعت خطة كاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مجمع الأفنيوز، حيث عملت من خلال المراحل الأولى إلى تحويل إضاءة مواقف السيارات إلى LED، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المرحلة الثالثة للمجمع، لافتة إلى أن تلك الإضاءة يطلق عليها إضاءة «ETFE»، وتعتبر إنارة متطورة جدا، وعلى درجة أمان عالية، في حالة حدوث حريق لا قدر الله تحترق في مكانها ولا تتساقط على المواطنين.

ولفتت الى انه سنويا يتم توفير ما لا يقل عن 100 ألف دينار من استهلاك الطاقة الكهربائية في المجمع، عن طريق ترشيد استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أن المجمع لن يتأثر بالتعرفة الجديدة بسبب الجهود المسبقة للقائمين على المجمع، والتحضير لهذا اليوم.

وأملت أن يتم التفاعل من قبل جميع المجمعات للعمل بالتحول إلى مجمعات خضراء اسوة بما تسعى ادارة الأفنيوز اليه، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء زودت مجمع الأفنيوز بخدمة المحصل الجوال الذي قام بأخذ قراءات اليوم بالتعرفة الجديدة، لمتابعة الاستهلاك أولا بأول وفقا للفاتورة الجديدة.

من جانب آخر، اعتمد وكيل وزارة الكهرباء والماء صباح أمس كشوف الأعمال الممتازة لـ 14 ألفا و207 موظفين بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين 114 ألف دينار وتم إيداعها في حسابات الموظفين عقب اعتمادها مباشرة.