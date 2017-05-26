أعلن عضو مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية د.خالد المذكور عن بدء مشروع إفطار الصائم للعام الحالي 2017 بعد نجاح ملحوظ حققته بفضل الله في العام الماضي، من خلال حملة (بإفطارك أسعدناهم)،، وتوقعت الجمعية أن يحقق المشروع هذا العام نجاحا يتجاوز نجاحات العام الماضي.

وقال المذكور في تصريح صحافي ان مشروع إفطار الصائم سينفذ هذا العام في قارات آسيا وافريقيا وتشمل دولا في آسيا مثل لبنان وفلسطين والهند وبنغلاديش واليمن وقرغيزيا والأردن وفي افريقيا مثل السنغال والسودان والصومال ومصر وموريتانيا ودول أخرى. وثمن المذكور التعاون المثمر والفعال مع الفرق التطوعية في الكويت، حيث انضم مع الجمعية الكثير من الفرق التطوعية للمشاركة في هذا المشروع وأكد د. خالد المذكور أن الجمعية قامت باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية في الدول المذكورة لتنفيذ مشروع إفطار الصائم في معظم البلاد التي سينفذ بها المشروع وهي جمعيات تتسم بالمصداقية والشفافية والإتقان في أداء العمل كما ينبغي ومعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.

وخاطب المذكور أهل الكويت الكرام بأنه بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم وعطفكم يصل خير الكويت بلد قائد الإنسانية الي المحتاجين والفقراء في معظم انحاء العالم، حيث تكلفة إفطار الشخص الواحد 15 دينارا تكفل طعام الصائم طوال شهر رمضان خارج الكويت، و30 دينارا لإفطار صائم للمحتاجين داخل الكويت ووقفية افطار الصائم بمبلغ 250 دينارا.

وبين أن الجمعية تستقبل التبرعات على مدار الساعة عن طريق الاتصال على الخط المباشر 1802444 أو خدمة المحسنين 96666698 أو عن طريق الموقع الإلكتروني alnouri.org.