هنأ رئيس لجنة زكاة كيفان فضيلة الشيخ عود الخميس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وجميع أبناء الكويت وكل من يعيش على أرضها والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله بالأمن والأمان والإيمان، سائلا الحق جلت قدرته أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد العالم.

وقال الخميس إن اللجنة تواصل طرح مشروعها حنين لكفالة الأيتام، موضحا ان أهل الخير تفاعلوا مع المشروع وزاد عدد الأيتام المكفولين باللجنة الى أكثر من 1100 يتيم من شتى الجنسيات والغلبة للأيتام السوريين، وناشد الخيرين كفالة عدد 50 يتيما بدولة سيلان، حيث ان أوراقهم موجودة باللجنة وننتظر من يحنو عليهم ويكفلهم وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية 15 دينارا، مؤكد ان المشروع يهدف الى تقديم الدعم والعون والمساندة لأسر الأيتام وإعاناتهم ماديا للمساعدة في رعايتهم اجتماعيا وصحيا وتعليميا لكي يخرج هؤلاء الأيتام أفرادا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، مشيرا الى أن هذا المشروع يحمل في مضمونه مصادر الحنان من أهل الخير للأيتام الذين يكفلونهم.

ودعا الخميس أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة وذوي الأيادي البيضاء من أهل الكويت الكرام في هذا الشهر الكريم إلى زيادة تفاعلهم ومساهماتهم لأعمال ومشاريع اللجنة التي تنفذها داخل وخارج الكويت لأجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومساعدة فقراء المسلمين وأيتامهم في أي مكان بالعالم، لافتا إلى أن المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، مستشهدا بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».. للتواصل مع اللجنة ودعم المشروع من خلال زيارة مقرها بمنطقة كيفان بجوار الجمعية الرئيسية، أو الاتصال على هاتف 66293044 أو 24833804.