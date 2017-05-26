افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية امس الخميس مسجدا هو الثاني لها والأكبر في مخيم الأزرق للاجئين السوريين ضمن سلسلة مشاريعها التنموية والخدمية والإغاثية لدعم الأوضاع الإنسانية للاجئين في الأردن. ويعد المسجد الذي تبرع بتكاليفه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، هو الرابع الذي تنفذه (الهيئة الخيرية) للاجئين السوريين في الأردن بعد مسجدي قرية (الشيخ صباح الأحمد) في مخيم الزعتري للاجئين.



وحضر حفل افتتاح المسجد سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج ونائب مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتي سالم حمادة وعدد من القيادات الأمنية في المخيم فضلا عن أهالي القرية التي أنشئ بها المسجد. وفي هذه المناسبة قال السفير الدعيج لـ «كونا» إن مشاريع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية «النوعية» في مختلف محافظات الأردن تخدم شريحة كبيرة من المحتاجين لاسيما تلك الموجهة لخدمة اللاجئين السوريين.



من جانبه،قال سالم حمادة لـ «كونا» إن المسجد الذي يسع لأكثر من ألف مصل أنشئ في زمن قياسي وبطريقة حديثة تواكب تكنولوجيا الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توفير الإضاءة وهو من المشاريع المتكاملة التي تنفذها الهيئة في المخيم.