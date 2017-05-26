20 طالباً وطالبة شاركوا بـ10 مشاريع ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية بالهيئة الخيرية الاسلاميــــة العالميـــــــة م.عبدالهادي الراشد ان تخفيز ودعم الشباب الكويتي على التميز والابداع في مجالات عملهم ضمن برامج الهيئة التي تهتم بها، جاء ذلك في حفل اختيار المشروع الفائز بتصميم «قرية الكويت النموذجية في تنزانيا»، مشيرا الى ان هناك تعاونا بين الهيئة الخيرية العالمية وجامعة الكويت - كلية العمارة - حيث يشارك طلبة الجامعة في عمل تصاميم القرية النموذجية في تنزانيا، مشيرا الى ان هذه فرصة للشباب للتعبير عن ابداعاتهم ومهاراتهم الشخصية وتشجيعا لهم على الانخراط في العمل التطوعي الانساني. وقد فاز بالمركز الأول فريقان هما: سارة حسين وشيخة العجمي، والأول مكرر: منيرة العبدلي ولؤلؤة الفضالة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفريق المكون من عالية المسافر وزينة الفرحان.

ولفت م.الراشد الى ان المشاركين يبلغ عددهم 20 طالبا في 10 مشاريع، وقال ان مكونات القرية عبارة عن بئر ماء تسع حوالي الف عائلة ومدة التنفيذ سنة تقريبا، لافتا الى ان هذا اول تعاون بين الهيئة وجامعة الكويت، واصبح هذا اتفاقا مبدئيا على أن يكون كل عام بمشروع جديد إن شاء الله. من جهته، قال مدير عام الهيئة بدر السميط: ان هذه مبادرة لاشراك قطاع الشباب الكويتي في العمل التطوعي حيث عرف عن الشعب الكويتي حب الخير والسعي فيه منذ القدم ويشهد تارخنا الكويتي العديد من الصور على انخراط ابنائنا في الاعمال التطوعية اثناء الكوارث والازمات التي مرت بها الكويت وهذه الشراكة هدفنا منذ 30 عاما، وهذا المفهوم للتطوع والعمل الانساني راسخ في الكويت. وقال د.يوسف الهرم من كلية العمارة جامعة الكويت - ومن المحكمين على المشروع ان هذا اول مشروع بالتعاون بين الجامعة والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وقد تم اخبار طلبة العمارة «استديو 6» مع د.محمد العجمي فعلى من يرغب في المشاركة في تصميم هذه القرية، ووافق فورا 20 طالبا وطالبة وأبدوا رغبتهم، وعن تقييم تصاميم القرية، قال: التقييم عن طريق لجنة مشتركة من الجامعة وهم د.يوسف الهرم ود.محمد العجمي ود.محمد عشماوي وم.عبدالهادي الراشد وعبدالعزيز الكندري من الرحمة العالمية، وذلك لخبرته الانسانية في العمل الخيري.