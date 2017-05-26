كشف رئيس المحكمة الكلية في الكويت المستشار عادل بورسلي عن فتح جميع الدوائر الإدارية الجزائية ودوائر محكمة الأسرة والمستعجلة والدوائر العمالية خلال العطلة القضائية للاحتفاظ بمعدلات الفصل في القضايا المهمة والمستعجلة.

وأكد المستشار بورسلي في كلمة ألقاها في حفل افتتاح الجمعية العامة للمحكمة الكلية وتكريم رؤساء المحكمة السابقين أمس الخميس ضرورة الفصل في القضايا الجاهزة «خلال فترة الاستبدال وعدم تأجيلها لأسباب غير مبررة».

وقال انه تم إجراء تنظيم العمل والإجازات خلال العطلة القضائية الممتدة ما بين بداية يونيو وأواخر سبتمبر وفقا للضوابط والقواعد المعلن عنها مع مراعاة صالح العمل وضرورة انتظامه خلال تلك العطلة.

وأشاد بالدور الرائد الذي قام به ثلة من رجالات القضاء الكويتي وهم رؤساء المحكمة الكلية السابقون، متمنيا للأحياء منهم التوفيق والسعادة ولمن رحل إلى دار الحق الرحمة والمغفرة.

وعبر عن تقديره للقضاة المعارين من مصر والذين اكتملت مدة اعارتهم لما بذلوه من خدمة للقضاء الكويتي، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

بدوره، قال نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد سالم في كلمة المكرمين «ان المحكمة الكلية كانت ولم تزل مصنعا لرجال القضاء» معتبرا ان القضاء برجاله المخلصين أهم ركائز استقرار الدول.

وكرم المستشار بورسلي رؤساء المحكمة السابقين نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد سالم والمستشار غازي السمار ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار فيصل المرشد، والمغفور له، محمد عبدالحي البناي والمفغور له، محمد الصقعبي.