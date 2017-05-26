عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن (2074) مواطنا ومواطنة سجلوا في نظام التوظيف الآلي المتبع من قبل الديوان وذلك منذ فتح باب التسجيل للمرحلة التاسعة والخمسين للتوظيف والتي بدأت في 12/5/ 2017م حتى يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2017 م وهم على النحو التالي: (ذكور 991/ إناث 1083).

علما بأن نظام التسجيل مفتوح على مدار الساعة حتى منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26/ 5/ 2017 م وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في العمل بالتسجيل سواء من خلال الهاتف (133) أو من خلال استخدام الشبكة العالمية لنقل المعلومات الانترنت على العنوان (www.csc.net.kw).

وأكد الديوان على ضرورة التزام المراجعين بالمواعيد التي تم تحديدها لهم من خلال نظام التسجيل الآلي وذلك خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي في صالة المراجعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا في مبنى الديوان الكائن في الشويخ الإدارية (ب) - شارع المطار والتوجه إلى صالة المراجعين لاستكمال بيانات التسجيل، ومن الضروري اصطحاب المستندات اللازمة لمن يحدد لهم موعد وهي على النحو التالي:

1 - أصل البطاقة المدنية وصورة عنها.

2 - أصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.

كما أن على المراجعين الذين تم تحديد موعد لهم لمراجعة الديوان لاستكمال إجراءات التسجيل ضرورة الاتصال على النظام الآلي للتوظيف هاتف رقم (133) للتأكد من موعد المراجعة، وعلى المراجعين الذين لديهم كتب من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مراجعة إدارة الاختيار في الديوان لتسهيل إجراءات تسجيلهم.