محمد راتب

صرحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأنها قد قامت بجولات في مناطق عديدة كإجراء روتيني لرصد المخالفات والاطلاع على المخالفين لقانون الرعي طبقا للقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ وقد تم رصد عدة مخالفات في المناطق التالية (الصبية ـ طريق العبدلي ـ منطقة الجهراء ـ الدوحة ـ الصليبية (المزارع) ـ طريق النويصيب ـ الوفرة ـ كبد والعبدلية ـ الطريق الدائري السابع ـ الطريق الدائري السادس ـ الطرق السريعة والداخلية ـ مشاريع التحريج - وباقي المناطق الممنوع فيها الرعي).

وأشارت الهيئة الى انها ستتابع المخالفين بشكل مستمر، مشددة على ضرورة عدم تجاوز القانون المنظم للرعي في الكويت.