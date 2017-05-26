برعاية وحضور محافظ الجهراء الفريق م./ فهد الأمير أقيم الحفل الختامي السنوي لمركز أترجة سعد العبدالله التابع لإدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

هذا، وقام المحافظ بتكريم خمسين حافظا لكتاب الله، حيث أعرب عن بالغ سعادته بأن يشارك في هذا الحفل الكريم الذي جمع أبناء المحافظة الذين لهم الدور الكبير في تهيئة النشء ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمحافظة على الوسطية في مجتمعنا

وفي نهاية الحفل، تقدم المحافظ الأمير بالشكر الجزيل للقائمين على مركز أترجة سعد العبدالله لحسن ادارة المركز والتنظيم المميز.