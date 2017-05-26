قررت هيئة الرؤية الشرعية استمرار اجتماعها الذي عقد امس لتحري هلال شهر رمضان حتى مساء اليوم.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة الرؤية المستشار يوسف المطاوعة ان الهيئة تستمر في اجتماعها حتى اليوم الجمعة في السابعة مساء لتلمس هلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان وأنها ستعقد جلسة مساء اليوم الجمعة وتصدر قرارا بما يثبت لديها.

وبمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم والاخوة المقيمين، داعين الله ان يعيد هذا الشهر الكريم على الكويت بالخير واليمن والبركات وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

هذا، وتصدر «الأنباء» طوال أيام شهر رمضان الكريم قبل الإفطار.

كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.