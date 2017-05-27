عدم وجود ملف للمتقدم بالطب النفسي شرط مهم للقبول

حاجة الجيش إلى تطوع أبناء العسكريين غير الكويتيين... شائعات

قرار قبول تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي ركّز على العرفان بالجميل لآبائهم رفقاء السلاح

الجيش لا يعاني نقصاً في أعداد منتسبيه وفتح باب التطوع هدفه تكريم أبناء إخواننا «البدون» الذين خدموا المؤسسة العسكرية

الفحص الأمني والطبي والنفسي وألا يتجاوز المتقدم 30 عاماً.. من أهم شروط القبول

هناك تحفظ على أصحاب البطاقات الزرقاء واستقبلنا أوراقهم لحين البتّ في قبولهم من عدمه

أبرز مشكلة واجهتنا خلال التسجيل كانت تعليق النظام نظراً لكثرة عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني في وقت واحد

تعاون وتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية

عبد الهادي العجمي وثامر السليم

تزامنا مع تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي والإقبال الكثيف على التقديم، استضافت «الأنباء» معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع اللواء الركن خالد مضحي الشمري في «ألو الأنباء»، وذلك للرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بال المتقدمين او الراغبين في التقديم والالتحاق بالجيش الكويتي.

وفي هذا الإطار أكد اللواء خالد الشمري فرز 3700 متطوع من 28 ألفاً ولم يتم استثناء اي شخص من النظام، مشيرا الي ان قرار قبول تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي ركّز على العرفان بالجميل لآبائهم من رفقاء السلاح، وشدد على ان القول بأن الجيش بحاجة إلى تطوع أبناء العسكريين غير الكويتيين مجرد شائعات غير صحيحة البتة، لافتا الي انه في حال الانتهاء من أبناء العسكريين سيتم استقبال حملة إحصاء 65.

فإلى المزيد من التفاصيل حول اللقاء:

كيف تمت الموافقة على قبول أبناء العسكريين في الجيش؟

٭ بمباركة من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض القيادة العسكرية بقبول أبناء العسكريين على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد تمت الموافقة على تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي.

وأصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفـاع الشيخ محمد الخالد القرار في وقت سابق نظرا للظروف الحالية والمشاريع الجديدة والتي تتطلب قوة بشرية إضافية بدراسة المقترح حول عملية قبول أبناء العسكريين في وزارة الدفاع من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وممن أتموا 30 سنة بالخدمة والحاصلين على إحصاء سنة 65، تكريما لعطائهم و تفانيهم وإخلاصهم، وممن قدموا التضحية في خدمة الوطن.

وكيف كانت آلية التقديم؟

٭ حرصنا على ان تكون آلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يستطيع المتقدم استيفاء جميع المعلومات والبيانات التي يتقدم بها، ومن ثم نقوم نحن بفلترة ومراجعة كل البيانات والمعلومات التي وصلتنا وفرزها واستبعاد غير المستوفي للشروط.

هل كانت هناك استثناءات في شروط التقديم؟

٭ لا استثناءات تذكر نهائيا كون النظام المعد لا يسمح بأي استثناءات او مخالفات للشروط الموضوعة لضمان العدالة وتطبيق تلك المعايير على الجميع دون تفرقة بين احد على الآخر.

كم بلغ عدد المتقدمين في النظام الآلي؟

٭ عدد المتطوعين غير الكويتيين الذين سجلوا في النظام الآلي بلغ 35 ألف متقدم، تم حذف ما يقارب 10 آلاف منهم ممن لا تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى أن عدد المسجلين حاليا 28 ألف متقدم تم فرز 3700 طلب من المتقدمين وجار العمل على فرز بقية الملفات، متوقعا الانتهاء منها بنهاية شهر اغسطس المقبل على أن تكون أول دورة في سبتمبر.

ما ابرز المشكلات التي واجهتكم خلال عملية التسجيل؟

٭ لعل ابرز مشكلة واجهتنا خلال عملية التسجيل كانت تعليق النظام نظرا لكثرة عدد مستخدمي الموقع الالكتروني في وقت واحد، وبحمد الله استطاع فريق العمل تجاوز هذه المعضلة حتى كانوا يسهرون في وقت متأخر من الليل لمتابعة اداء الموقع الذي استطاع تلبية الضغط الكبير الذي تعرض له خلال عملية التسجيل.

اضافة الى ذلك واجهنا مشكلة ادخال بيانات خاطئة لبعض المتقدمين بحسن نية طبعا، واستطعنا التغلب عليها من خلال الفريق العامل بالنظام، حيث سمحنا للمتقدمين بتعديل معلوماتهم لمرة واحدة من خلال النظام عن طريق فتح «السيستم» لهم للتعديل، وكذلك قام فريق الاستقبال بمساعدتهم في التعديل وهنا اشيد بالفريق العامل بقسم الاستقبال بالقوى البشرية على جهودهم الكبيرة.

وما آلية استدعاء المتقدمين ومقابلتهم؟

٭ يتم ذلك عبر من تنطبق عليهم الشروط يوميا وذلك حسب اقدمية الرقم العسكري للأب، حيث يتم مقابلتهم من عمر 18 لغاية 26 ومن 26 إلى 30 لأصحاب التخصصات والشهادات العليا.

هل يشترط للمتقدم ان تكون لديه هوية شخصية؟

٭ نعم يشترط ذلك وليس فقط توافر الهوية بل لابد ان تكون البطاقة الأمنية صالحة وسارية المفعول.

شروط القبول

ما الفئات التي يسمح لها بالتطوع في الجيش الكويتي؟

٭ تم فتح باب القبول لتطوع أبناء العسكريين في الجيش من أبناء العسكريين الشهداء وأبناء العسكريين الأسرى والمفقودين او من زالوا في الأسر او الفقد، وكذلك أبناء العسكريين العائدين من الأسر أو الفقد، ممن هم ليسوا على رأس العمل حاليا وأيضا السماح لأبناء العسكريين المشاركين في حرب تحرير الكويت، وكذلك أبناء العسكريين المشاركين في الحروب ممن هم على رأس عملهم، وأبناء العسكريين المشاركين في الحروب ممن ليسوا على رأس عملهم وكذلك من أبناء العسكريين غير المشاركين في الحروب وما زالوا على رأس عملهم ولديهم خدمة 30 سنة فعلية، وكذلك أبناء العسكريين المنتهية خدمتهم قبل 2 أغسطس 1990، وايضا ممن يحملون إحصاء 1965.

وهل من شروط أخرى للقبول؟

٭ يشترط ان يكون المتطوع قد أتم من العمر 18 عاما ولم يتجاوز 30 عاما، وان يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية والا يقل طول قامته عن 160سم وكذلك ان يكون حسن السيرة والسلوك كما عليه ان يجتاز الطالب المقابلة الشخصية والا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره والا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائيا.

هل يعتبر تسجيل الأوراق قبولا للمتقدم؟

٭ تعتبر هذه المرحلة هي تسجيل فقط ولا يترتب عليها أي التزام قانوني بقبول المتقدم بطلب التطوع، حيث سيتم الإعلان عن موعد القبول في حينه بعد اتخاذ القرارات وجميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ما حقيقة ان الجيش بحاجة الي اعداد كبيرة من المتقدمين وذلك للنقص الحاد فيه؟

٭ ما ذكر وما يشاع غير صحيح بتاتا وهو «محض افتراء» بل ان الهدف الأساسي من إتاحة المجال للمتقدمين يعود الى ارتباطه بجانب إنساني هو تكريم ابناء من خدم المؤسسة العسكرية من إخواننا البدون الذين ساهموا في الجيش الكويتي منذ نشأته وحتى اليوم، وخدموا فيه سواء ممن شرفوا الكويت بالمشاركة بالجيش الكويتي في حرب 67 أو حرب 73 أو ممن شارك بالدفاع عن الكويت ابان الغزو أو من شارك في حرب تحرير الكويت، وهذا الأمر يأتي عرفانا وتقديرا لهؤلاء من رفاق السلاح، وغير هذا الأمر من شائعات كثيرة سمعناها غير صحي البتة.

من الذين تم استدعاؤهم الي الآن؟

٭ الاستدعاء يتم حاليا لأبناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وحال الانتهاء منهم سيتم استقبال حملة احصاء 65 لفرز طلباتهم.

فئات أخرى

هل توجد نية لشمول فئات أخرى مستقبلا مثل ابناء المدنيين أو حملة احصاء 70 أو حملة الشهادات العليا من ابناء غير العسكريين؟

٭هذا الأمر منوط بالقيادة العسكرية، وأي اضافات للفئات رهن بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش، وهما المخولان بذلك، اما نحن وحتى اللحظة لم يصلنا أي شيء عدا الفئات التي حددها القرار الوزاري المنظم.

هل أعددتم قرارا بقبول هؤلاء بالجيش؟

٭ نحن نعكف حاليا على اعداد المسودة القانونية التي تخص القرار الوزاري الخاص بقبول غير الكويتيين بالجيش، وسيتم رفع القرار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لاعتماده، نظراً لأن وزير الدفاع حريص على وجود الصورة القانونية للقرار.

هل هناك تعاون مع الجهاز المركزي؟

٭ نعم هناك تعاون وتنسيق فيما بيننا وبين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، حيث كان هناك تحفظ على البطاقات الزرقاء ولكن تمت الموافقة على استقبال اوراقهم لحين البت في قبولهم من عدمه كون هناك اعداد كبيرة منهم.

هل هناك حساسية بينكم وبين اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية فيما يتعلق بقبول المتقدمين؟

٭ لا توجد حساسية فيما بيننا وبين الجهاز المركزي، ونحن نقبل اوراق من لديه أي اثبات صالح، واستقبلنا طلبات حتى اصحاب البطاقات الزرقاء الي ان يتم البت فيهم فيما بعد.

مراحل القبول

ما المراحل التي يتم بها القبول؟

٭ هناك 3 مراحل للقبول اولها القبول الأمني يليه القبول الطبي يليه القبول النفسي.

هل تم توزيع طلبات الفحص الطبي؟

٭ نعم، بدأنا بتوزيع طلبات الفحص الطبي لمن وردت لهم موافقات امنية من الأمن وسنواصل ذلك لكل من ترد له موافقة، والفحص الطبي يشتمل على فحصين مهمين الأول الفحص الجسدي وعدم وجود عيوب خلقيه او تشوهات، والثاني التدقيق النفسي من خلال ارسال الأسماء إلى مستشفى الطب النفسي للتأكد من عدم وجود ملف للمتطوع بالطب النفسي وهذا امر مهم كشرط للقبول.

استثناءات

هل هناك استثناءات للمتقدمين؟

٭ ثق بالله تعالى، لا يوجد اي شيء من هذا الكلام، ويجب ان يعرف الناس ذلك، فالنظام يسير حسب آلية ولا تستطيع القوى البشرية التدخل في الطلب بحسب برمجته للأرقام العسكرية، وبعد انتهاء النظام من الفرز واستقبال المتقدمين يتم استثناء من عليه نواقص، اما حاليا فنسير حسب النظام، واحب اطمئن الناس ان عملية التسجيل آلية ولا مجال للواسطة فيها.

هل تشترط بصمة الأدلة الجنائية؟

٭ نعم إذا كان لدى المتطوع بصمة بالأدلة الجنائية يشترط إحضار ما يفيد بذلك، ويطلب منه ضرورة التبصيم واحضار النتيجة، فعملية الاستقبال الالكتروني والربط الالكتروني أسهمت في التخفيف على المتطوعين وتخفيف الضغط عن الجيش.

اتصالات القراء

خلال اللقاء وردت اتصالات كثيرة جدا، وفيما يلي اتصالات القراء وردود معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع عليها:

ابوعبدالله: انا والدي خدم 25 عاما ولم يشارك في الحروب وليس لديه احصاء 1965 فهل يمكن ان تكون لدي فرصة للتقدم؟

٭ اللواء الشمري: القرار واضح وصريح في هذا الشأن يشترط ان تكون لديه خدمة 30 عاما او مشاركا في احد الحروب او يحمل احصاء 1965، خلاف ذلك لا يشمله القرار وهو قرار وزاري ونحن ملتزمون به.

عبدالله مهنا: انا استكملت دراستي وحصلت على اذن بذلك ولم يتم تعديل وضعي الي الآن وذلك لوجود قرار يمنع تعديل وضعي فما الحل؟

٭ اللواء الشمري: عبدالله مرني غدا في مكتبي وبإذن الله سنقوم بحل هذه المشكلة.

نايف الشمري: نحن تنطبق علينا الشروط ولكن ما ذنبنا اذا كل اولادنا تعدوا سن 30 عاما؟

٭ اللواء الشمري: ليس ذنبهم، وبإذن الله ستكون هناك حلول لهذا الموضوع، ولكن هل لديكم احفاد يستطيعون التسجيل؟

نايف الشمري يرد: لا ليس لدينا احفاد.

٭ اللواء الشمري: بإذن الله الأمور تتسهل وتفاءل بالخير.

جابر العبدالله: عمري 30 سنة و4 شهور ولم يتم استدعائي للمقابلة؟ وهناك اشخاص فوق الـ 30 عاما تم قبولهم؟

٭ اللواء الشمري: من هو فوق الـ 30 عاما النظام تلقائيا يقوم باستبعاده، واذا تم تمديد العمر سيتم استدعاؤك، وما ذكرته غير صحيح فلم يتم قبول احد الى الآن ممن تجاوز عمره الـ 30 عاما.

الواسطة

محمد الخلف: حاولت الوصول اليك عدة مرات ويتم ردي ويرفضون ادخالي عليك وانا مواطن كويتي «شايب» كون ابني وزنه زائد؟ وهل المطلوب ان آتي بنائب معي لمقابلتك؟

٭ اللواء الشمري: تم منعك كون ولدك لا تنطبق عليه الشروط ووزنه زائد، وهذه اجراءات طبية، فالطبيب هو من يحدد اذا الولد لائق صحيا ام لا ولسنا نحن من يحدد ذلك، ورغم كل ما ذكرت «مرني» المكتب غدا انت مع الولد وما يحتاج تأتي بنائب او غيره.

فواز السدراوي: متى يتم تعديل أوضاع العسكريين الجامعيين؟

٭ اللواء الشمري: راجعني غدا في مكتبي وسأنظر في موضوعك بإذن الله.

خالد عبيد: نشكر جهودكم ونثمنها في البادرة الطيبة بقبول ابناء العسكريين.

٭ اللواء الشمري: شكرا لكم ولمشاعركم وكلنا في خدمة هذا الوطن.

عبدالله العنزي: من لديه احصاء 1965 ووالده ليس عسكريا هل يمكن قبوله؟

٭ اللواء الشمري: لا يمكن قبوله فيشترط ان يكون والده عسكريا.

خالد: ابناؤنا فوق الـ 30 عاما ونتأمل فيكم خير باستثنائنا من هذا الأمر وايصاله الى المسؤولين في الوزارة؟

٭ اللواء الشمري: تفاءلوا بالخير وبإذن الله سنوصل الأمر الي القيادة السياسية.

عبدالحميد: أوجه شكري الخاص لكم على سعيكم وجهودكم وبيض الله وجيهكم وعساكم عالقوة.

٭ اللواء الشمري: العفو يا اخوي عبدالحميد هذا واجبنا، ونتمنى التوفيق للجميع.

فهد يوسف: قمت بالمقابلة بتاريخ 14/5 كيف سيصل لنا الرد؟ وهل هناك مدة معينة؟

٭ اللواء الشمري: ستصلك رسالة وليست هناك مدة معينة.

ابوطلال: بيض الله وجيهكم على جهودكم وانا واخواني حريصون على خدمة الوطن وان كنا مدنيين والوالد خدمته 26 سنة ولكنه لم يشارك في حروب سابقة مع مشاركته في التحرير ولم نثبت هذا الامر رسميا، ولكن نتمنى ايصال صوتنا ومناشدتنا الي المسؤولين وينظرون الي هذا الأمر بعين الرأفة؟

٭ اللواء الشمري: ان شاء الله خير، ولكن مبدئيا لا يوجد أي شيء يذكر الا الآن بخصوص موضوعكم.

ابوعبدالله: متي يتحرك الرقم، فمازال الي الآن 41000؟

٭ اللواء الشمري: غير صحيح الرقم وصل الي الآن 43000 ممن تم استدعاؤهم.

احمد الفضلي: تقدمت للتجنيد التطوعي وبلغ عمري يوم التسجيل 30 سنة و9 شهور فلا اعلم اذا يشملني الامر ام لا؟

٭ اللواء الشمري: للأسف لا يمكن قبولك لتخطيك 30 عاما فالنظام يستبعد الطلب تلقائيا، «ويجيب الله اللي فيه الخير».

محمد الفضلي: انا اخوي قام بالتسجيل وهو من مواليد 1988 ورقم الوالد 15 الفا، وهناك اعمار خلافه تم قبولهم، وعند مراجعته لهم اكدوا عليه بضرورة اعادة طلبه مره اخرى، ومنذ عشرة ايام الي الآن لم يتواصلوا معنا.

٭ اللواء الشمري: راجعني غدا في مكتبي وسأنظر في موضوعك بإذن الله.

خالد الروضان: من بلغ عمره 40 عاما هل يمكن استثناؤه؟

٭ اللواء الشمري: لا توجد استثناءات، والشروط واضحة في هذا الأمر.

عبدالله البصمان: اشكر جريدة «الأنباء» على استضافة معاون رئيس الأركان، وابني يعمل في المستشفى العسكري وحاصل على الماجستير ويرغب في التقدم للضباط.

٭ اللواء الشمري: عليه مراجعة ادارة القوى البشرية في وزارة الدفاع ويتقدم بأوراقه عند العميد نضال.

نواف الشمري: انا سعودي وليس لدي بطاقة مدنية جديدة، فهل استطيع التقديم؟

٭ اللواء الشمري: لابد من توافر بطاقة مدنية ولا نعتد بأي شيء اخر.

محمد: كم وصل الرقم الي الآن؟ ومتى سيصل الي 46000؟

٭ اللواء الشمري: وصل 43 الفا وسيصل بإذن الله خلال الأسبوعين القادمين على ابعد تقدير.

يعقوب: ما وضع من هم اعمارهم فوق الـ 26 وتحت الـ 30 عاما وليس لديهم شهادات دراسية فوق الثانوية سواء بكالوريوس او ماجستير؟

٭ اللواء الشمري: يتقدم بأوراقه ويتم النظر فيما بعد وفرزهم.

سعد العنزي: كنت عسكريا في الداخلية وأولادي اعمارهم 35 و 36 عاما فهل يمكنهم التقدم؟

٭ اللواء الشمري: لا للأسف الشروط واضحة في هذا الأمر فيجب الا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

سعد الماجدي: عمري 30 سنة وشهران فهل يشملني القرار؟

٭ اللواء الشمري: للأسف القرار لا يشملك، «وان شاء الله، الله يجيب اللي فيه الخير».

بندر الشمري: من تجاوز العمر ولديه شهادة تمريض او غيره، هل هناك استثناءات معينة؟

٭ اللواء الشمري: للأسف الشروط واضحة ولا توجد استثناءات في هذا الخصوص.

أحد المتصلين: سنكمل دور آبائنا في حماية تراب الكويت

أكد المتصل ابوعبدالله العنزي انه سعيد جدا بقرار قبول ابناء العسكريين، مشيرا الي انه سيكمل دور ابائه في الدفاع عن تراب الوطن الغالي والمحافظة عليه من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة.

شكر للقيادة السياسية على قبول أبناء العسكريين

أشاد المتصل محمد الشمري بقرار الوزير محمد الخالد الذي يضاف إلى سجله وتاريخ عمله الوزاري الجريء، شاكرا القيادة السياسية على قبول أبناء العسكريين في الجيش الكويتي.

الشمري لمسؤولي مكتبه تلفونياً: ذكروني بالخلف

قام معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع اللواء الركن خالد مضحي الشمري خلال تلقيه الاتصالات بمحادثة احد مسؤولي مكتبه وقام بوضع اسم المتصل محمد الخلف ليتم السماح له بمقابلته خوفا من نسيان الأمر.

فرحة غامرة بالقرار

عبر عدد من المتصلين عن فرحتهم الغامرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بإتاحة المجال للتقديم والقبول في الجيش الكويتي.

تعزيز الانتماء واعتراف بالعطاء

شدد المتصل منصور الفضلي على أن قرار قبول ابناء العسكريين في الجيش يعزز انتماءنا وولاءنا لكويت الخير والعزة والكرامة، فقد حان الوقت للاستفادة من أبناء العسكريين الذين خدموا الكويت، والقرار يعتبر لمسة وفاء واعتراف بعطاء الذين خدموا الكويت.

المتين... ينزل وزنه

عندما سأل المتصل عبدالله عن وضع المتقدم «المتين»، أجابه اللواء الشمري قائلا: ينزل وزنه لكي يتم قبوله فلا يمكن قبول من لا تنطبق عليه الشروط بحيث يشترط ان يتوافق الوزن مع الطول حتى يكون لائقا صحيا.