قال مدير إدارة الداعمين في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العتيبي ان زكاة المال تطهير لنفس الفقراء من الحسد، فالفقير يكون بحاجة إلى المال ليغطي به حاجاته، مبينا أهمية فريضة الزكاة فهي أحد أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين والصلاة.

وأضاف العتيبي: ان نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ملتزمة بمصارف الزكاة الشرعية وترعى 6000 أسرة متعففة تخضع ملفاتها دوريا للدراسة والمراجعة للتأكد من حقيقة احتياجاتها وتصرف لها المساعدات وفق عدد أفراد الأسرة والميزانيات المتوافرة التي تعتمد على تبرعات الداعمين.

وأوضح العتيبي أن الزكاة تعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي وتماسك المجتمع وتكافله، وزيادة حب الناس لبعضها البعض وتحقيق المحبة فالغني يعطف على الفقير ويعينه في حياته وبالتالي تحصين الأمة من المشاكل بين أفرادها، وزيادة قوتها عندما تكون متماسكة كالأسرة الواحدة خاصة.

وبين العتيبي أن نماء تستقبل الزكاة على مدار العام، مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت ضرورة إخراجها بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرها على مدار السنة.

ودعا العتيبي في ختام تصريحه المتبرعين إلى دفع الزكاة المفروضة عن طريق موقع نماء للزكاة والتنمية المجتمعية namaakw.net.

والذي يمكن من خلاله التبرع أيضا، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 1888833 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.